Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения директора житомирской газеты

"16 августа в Житомирское районное управление полиции обратился житомирянин с заявлением об избиении. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - сообщает полиция Житомирской области.
"Степень тяжести телесных повреждений, полученных заявителем, будет установлена после прохождения им соответствующего судебно-медицинского обследования. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская окружная прокуратура", - добавили правоохранители.