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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 18 » 09:48:50

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения директора житомирской газеты

Вчера, 09:48:50 868 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения директора житомирской газеты

 В Житомире полиция расследует обстоятельства избиения директора местной газеты. По информации полиции, нападение произошло 14 августа возле одного из ночных клубов.
 

"16 августа в Житомирское районное управление полиции обратился житомирянин с заявлением об избиении. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - сообщает полиция Житомирской области.


Полицейские устанавливают очевидцев происшествия, изымают записи камер видеонаблюдения, а также проводят другие мероприятия.
 

"Степень тяжести телесных повреждений, полученных заявителем, будет установлена после прохождения им соответствующего судебно-медицинского обследования. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская окружная прокуратура", - добавили правоохранители.


Как сообщалось, группа неизвестных избила директора газеты "20 хвилин" Александра Васильковского.
Тэги: Житомир, нападение, СМИ, полиция
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:50:37, Вчера [Материал]

Специально приобрел несколько газет из последних выпусков. Полное разоблачение воровской мэрии - как и кто крадёт и сколько. По моему на сегодняшний день это единственная газета, которая стоит поперёк горла мэру города Житомира. Указаны факты, суммы хищений из казны громады города.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:55:55, Вчера [Материал]

Несколько лет тому назад был на суде, когда , когда судили избивших журналиста Мороза "20 хвилин". На скамью подсудимых загремели только двое колхозников, а трое - сын одного "афганца" знаменитого, который был за рулём и возил их, и остальных двух житомирян "отмазал заказчик" . И "ноги росли" оттуда, откуда растут и сегодня.
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