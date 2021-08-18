Житомирводоканал проведет перерасчет в платежках за август

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" проведет перерасчет за водоснабжение в платежках за август.
Такое решение приняли 18 августа на заседании исполнительного комитета, информирует городской совет
.
"Водоканал выполняет работы, и это приводит к повторному загрязнению воды в распределительных сетях, люди начали спускать грязную воду и понесли убытки, по сути они не потребляли эту воду, поэтому целесообразно сделать перерасчет", - отметил начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун.
Сообщается, что КП "Житомирводоканал" проведет перерасчет стоимости потребленных услуг населению из расчета 100 литров воды
для одной квартиры или дома за август 2021 года.
Предыстория
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, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд.
Коммунальщики уверяли, что в воде все показатели в пределах нормы
и она безопасна для использования.
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.