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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 19 » 11:23:55

В центре Житомира ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Независимости

Вчера, 11:23:55 907 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Независимости

 23-24 августа из-за празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости в Житомире временно перекроют движение транспорта на Соборной площади и на некоторых улицах.

Об этом предупреждает Житомирский городской совет. Так, 23 августа с 9:00 до 10:00 будет перекрыта площадь Соборная.

24 августа с 10:00 до 11:00:
 
  • ул. Большая Бердичевская - от памятника Тарасу Шевченко до площади Соборной;
  • ул. Киевская - от перекрестка с Покровской до площади Соборной;
  • ул. Победы - от сквера Ольжича до площади Соборной.

"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования", - призывает мэрия.

Как сообщал "Журнал Житомира", по случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины в Житомире состоится ряд торжественных мероприятий. Детальная программа по ссылке.
Тэги: Житомир, перекрытие улиц
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