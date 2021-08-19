В центре Житомира ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Независимости

23-24 августа из-за празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости в Житомире временно перекроют движение транспорта на Соборной площади и на некоторых улицах.
Об этом предупреждает Житомирский городской совет. Так, 23 августа с 9:00 до 10:00 будет перекрыта площадь Соборная.
24 августа с 10:00 до 11:00:
"Учитывайте эту информацию при выборе маршрута следования"
- ул. Большая Бердичевская - от памятника Тарасу Шевченко до площади Соборной;
- ул. Киевская - от перекрестка с Покровской до площади Соборной;
- ул. Победы - от сквера Ольжича до площади Соборной.
, - призывает мэрия.
Как сообщал "Журнал Житомира
", по случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины в Житомире состоится ряд торжественных мероприятий. Детальная программа по ссылке
.