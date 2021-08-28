Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. Полисмены вернули домой юную путешественницу, которая сбежала из дома и уехала к друзьям в другой регион - 28 Августа 2021