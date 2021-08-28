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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 28 » 11:43:34

Полисмены вернули домой юную путешественницу, которая сбежала из дома и уехала к друзьям в другой регион

Сегодня, 11:43:34 277 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полисмены вернули домой юную путешественницу, которая сбежала из дома и уехала к друзьям в другой регион

 В Житомирской области 14-летняя девушка сбежала из дома и уехала к новым друзьям в другой регион Украины. Правоохранителям удалось разыскать подростка на Киевщине и вернуть домой. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около полудня (27 августа, - ред.) в Бердичевский районного отдела полиции обратилась взволнованная женщина с сообщением о том, что в 7 утра ее 14-летняя дочь ушла из дома, не известив о своих намерениях родным, и на связь не выходит", - рассказали в полиции.


Полицейские начали поиски девушки. В первую очередь, установили, с кем общался подросток.
 

"Выяснилось, что девочка через социальные сети нашла новых друзей и приняла приглашение в гости аж в г. Кропивницкий", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.


Ювенальные полицейские Бердичева оперативно проинформировали о розыске ребенка коллег из соседних областей. Также быстро удалось установить, что девушка приобрела билеты на автобус междугородного сообщения.

С помощью патрульных полицейских Киевщины рейсовый автобус был остановлен в г. Белой Церкви, где в его салоне и обнаружили разыскиваемую юную путешественницу.

Киевские коллеги передали девушку бердичевским ювенальным полицейским. А те, в свою очередь, - вернули ее родителям. В то же время и с путешественницей, и с ее семьей правоохранители провели превентивную беседу.
Тэги: полиция, розыск, Подросток, Житомирская область
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