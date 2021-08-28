Полисмены вернули домой юную путешественницу, которая сбежала из дома и уехала к друзьям в другой регион

В Житомирской области 14-летняя девушка сбежала из дома и уехала к новым друзьям в другой регион Украины. Правоохранителям удалось разыскать подростка на Киевщине и вернуть домой. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около полудня (27 августа, - ред.) в Бердичевский районного отдела полиции обратилась взволнованная женщина с сообщением о том, что в 7 утра ее 14-летняя дочь ушла из дома, не известив о своих намерениях родным, и на связь не выходит", - рассказали в полиции.
Полицейские начали поиски девушки. В первую очередь, установили, с кем общался подросток.
"Выяснилось, что девочка через социальные сети нашла новых друзей и приняла приглашение в гости аж в г. Кропивницкий", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.
Ювенальные полицейские Бердичева оперативно проинформировали о розыске ребенка коллег из соседних областей. Также быстро удалось установить, что девушка приобрела билеты на автобус междугородного сообщения.
С помощью патрульных полицейских Киевщины рейсовый автобус был остановлен в г. Белой Церкви, где в его салоне и обнаружили разыскиваемую юную путешественницу.
Киевские коллеги передали девушку бердичевским ювенальным полицейским. А те, в свою очередь, - вернули ее родителям. В то же время и с путешественницей, и с ее семьей правоохранители провели превентивную беседу.