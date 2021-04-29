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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 29 » 13:11:32

Ушел из дома 3 дня назад: в Житомире разыскивают пропавшего подростка

Вчера, 13:25:32 1069 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел из дома 3 дня назад: в Житомире разыскивают пропавшего подростка

 Полицейские устанавливают местонахождение 16-летнего житомирянина Михаила Путятина, который исчез несколько дней назад. Об этом сообщается на странице в соцсети "Розыск детей ГУНП в Житомирской области".
 

"26.04.2021 самовольно покинул место своего проживания и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.


Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткостриженые.

Был одет: светлая куртка с желтыми и белыми вставками, серые спортивные штаны, черные кроссовки "хамелеоны".

"Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Путятина Михаила, обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните на "102" и на тел. 0685114286", - призывают правоохранители.

Тэги: Подросток, розыск, полиция, Житомир
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