Ушел из дома 3 дня назад: в Житомире разыскивают пропавшего подростка

Полицейские устанавливают местонахождение 16-летнего житомирянина Михаила Путятина, который исчез несколько дней назад. Об этом сообщается на странице в соцсети "Розыск детей ГУНП в Житомирской области".
Приметы пропавшего
"26.04.2021 самовольно покинул место своего проживания и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткостриженые.
Был одет
: светлая куртка с желтыми и белыми вставками, серые спортивные штаны, черные кроссовки "хамелеоны".
"Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Путятина Михаила, обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните на "102" и на тел. 0685114286"
, - призывают правоохранители.