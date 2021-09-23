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В Житомире разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

Сегодня, 10:24:05 559 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

 Полиция Житомирщины разыскивает 16-летнего Даниила Шемитько. Подросток вечером 22 сентября ушел из дома в пгт Новая Боровая и сейчас его местонахождение неизвестно.

"22 сентября около 18:00 он ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. По некоторым данным, юноша может находиться в г. Житомире или г. Киеве", - сообщили в полиции.

Приметы Даниила: худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы короткие русые, глаза карие.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, кроссовки черного цвета, джинсы. При себе имеет рюкзак темно-синего цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Даниила Шемитько, обратитесь по телефонам (096) 849-43-70, (096) 812-79-51 или сообщите по спецлинии "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: Подросток, Житомир, полиция, розыск
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