Обнаружили тело на пороге дома: пожар на Житомирщине унес жизнь пенсионера

Ночью в пгт Гришковцы Бердичевского района произошел пожар в частном жилом доме. Внутри находился владелец дома, ему не удалось спастись.
Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"28 августа 4:05 в Службу спасения "101" от соседей поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в пгт Гришковцы Бердичевского района. По прибытию пожарных было установлено, что пламенем полностью охвачен дом", - говорится в сообщении.
В 4:51 пожар был локализован, а в 7 утра – ликвидирован.
В ходе тушения пожара на пороге собственного дома спасатели обнаружили тело 78-летнего хозяина без признаков жизни.
Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.