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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 28 » 13:59:47

Обнаружили тело на пороге дома: пожар на Житомирщине унес жизнь пенсионера

Сегодня, 13:59:47 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обнаружили тело на пороге дома: пожар на Житомирщине унес жизнь пенсионера

 Ночью в пгт Гришковцы Бердичевского района произошел пожар в частном жилом доме. Внутри находился владелец дома, ему не удалось спастись.

Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"28 августа 4:05 в Службу спасения "101" от соседей поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в пгт Гришковцы Бердичевского района. По прибытию пожарных было установлено, что пламенем полностью охвачен дом", - говорится в сообщении.


В 4:51 пожар был локализован, а в 7 утра – ликвидирован.

В ходе тушения пожара на пороге собственного дома спасатели обнаружили тело 78-летнего хозяина без признаков жизни.

Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.
Тэги: Житомирщина, пожар
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