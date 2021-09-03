В отеле депутата Житомирского горсовета откроют игорное заведение

В Житомире в трехзвездочном отеле "DODO" откроют первое легальное игорное заведение с автоматами и букмекерскими пунктами. Разрешение на это получило ООО "Альсафи".
Об этом сообщается на сайте
Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
ООО "Альсафи"
основали в феврале 2020 года в Житомире по проспекту Независимости, 13. Фирма специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества. Уставный капитал - 11,9 млн грн. Бенефициарным владельцем фирмы является бизнесмен Александр Пан.
Известно, что игровые залы разместят на первом этаже здания общей площадью 546 кв. м.
Как пишет Телеграм Житомира
, владельцем гостиницы "DODO" является ЧП "Укрторгресурс-Полесье"
, которое с июня 2021 года принадлежит Любви Цимбалюк - депутату Житомирского горсовета от партии "Сила и честь".
Напомним, президент Украины 11 августа 2020 года
подписал Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Согласно закону, игорные заведения казино позволили размещать исключительно в отелях категории "пять звезд", "четыре звезды" с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению КМУ.
Залы игровых автоматов и букмекерские пункты разрешено размещать только в гостиницах категории "три", "четыре" и "пять звезд".