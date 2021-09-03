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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 3 » 15:30:08

В отеле депутата Житомирского горсовета откроют игорное заведение

Сегодня, 15:30:08 867 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В отеле депутата Житомирского горсовета откроют игорное заведение

 В Житомире в трехзвездочном отеле "DODO" откроют первое легальное игорное заведение с автоматами и букмекерскими пунктами. Разрешение на это получило ООО "Альсафи".

Об этом сообщается на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

ООО "Альсафи" основали в феврале 2020 года в Житомире по проспекту Независимости, 13. Фирма специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества. Уставный капитал - 11,9 млн грн. Бенефициарным владельцем фирмы является бизнесмен Александр Пан.




Известно, что игровые залы разместят на первом этаже здания общей площадью 546 кв. м.

Как пишет Телеграм Житомира, владельцем гостиницы "DODO" является ЧП "Укрторгресурс-Полесье", которое с июня 2021 года принадлежит Любви Цимбалюк - депутату Житомирского горсовета от партии "Сила и честь".

Напомним, президент Украины 11 августа 2020 года подписал Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Согласно закону, игорные заведения казино позволили размещать исключительно в отелях категории "пять звезд", "четыре звезды" с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению КМУ.

Залы игровых автоматов и букмекерские пункты разрешено размещать только в гостиницах категории "три", "четыре" и "пять звезд".
Тэги: казино, Отель, Житомир, игорное заведение
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