На Житомирщине женщина во время ссоры убила своего мужа

В Житомирской области женщина нанесла своему мужу ножевые ранения, от которых он скончался. Трагический инцидент произошел 6 сентября во поселке Пулины.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Правоохранители установили, что накануне между хозяином дома (42-летним мужчиной) и его 49-летней женой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом", - информирует полиция.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты при осмотре тела обнаружили проникающее ранение брюшной полости.
В настоящее время идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.