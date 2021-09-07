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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 7 » 12:38:38

На Житомирщине женщина во время ссоры убила своего мужа

Сегодня, 12:38:38 802 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине женщина во время ссоры убила своего мужа

 В Житомирской области женщина нанесла своему мужу ножевые ранения, от которых он скончался. Трагический инцидент произошел 6 сентября во поселке Пулины.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Правоохранители установили, что накануне между хозяином дома (42-летним мужчиной) и его 49-летней женой возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом", - информирует полиция.


На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты при осмотре тела обнаружили проникающее ранение брюшной полости.

В настоящее время идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Тэги: убийство, Житомирщина
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