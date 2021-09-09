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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 9 » 11:55:47

На трассе Киев-Чоп после столкновения с отбойником сгорела Skoda

Сегодня, 11:55:47 543 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Киев-Чоп после столкновения с отбойником сгорела Skoda

 В Житомирской области в результате ДТП сгорел автомобиль. ДТП произошло сегодня, около 7 часов утра, на автомобильной дороге Киев - Чоп.

Об этом «Журналу Житомира» сообщила патрульная полиция Житомирской области.

Как стало известно, водитель Skoda автомобиля совершил наезд на колесоотбойник, после чего транспортное средство загорелось.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался.

На водителя автомобиль Skoda патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Тэги: дтп, Житомирская область, пожар, Киев-Чоп
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