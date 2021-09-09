На трассе Киев-Чоп после столкновения с отбойником сгорела Skoda

В Житомирской области в результате ДТП сгорел автомобиль. ДТП произошло сегодня, около 7 часов утра, на автомобильной дороге Киев - Чоп.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщила патрульная полиция Житомирской области.
Как стало известно, водитель Skoda автомобиля совершил наезд на колесоотбойник, после чего транспортное средство загорелось.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался.
На водителя автомобиль Skoda патрульные оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.