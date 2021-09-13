В Житомирской городской больнице №1 заканчиваются свободные койки для больных COVID-19

"Количество коек в больнице никто не увеличивает, поэтому мы должны выбирать, какие больные в тяжелом состоянии, и предоставлять им в первую очередь стационарную медицинскую помощь, - говорит Денис Матяш, исполняющий обязанности медицинского директора городской больницы №1. - Также вынуждены больных, не требующих срочной госпитализации, и больных, которые идут на плановую госпитализацию, откладывать до улучшения ситуации".