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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 13 » 16:30:18

В Житомирской городской больнице №1 заканчиваются свободные койки для больных COVID-19

Сегодня, 16:30:18 213 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской городской больнице №1 заканчиваются свободные койки для больных COVID-19

 В Житомире уронефрологическое отделение городской больницы №1 перепрофилировали для приема и лечения пациентов с COVID-19. Отделение рассчитано на 25 коек.

Отделение перепрофилировали из-за почти стопроцентной загруженности других инфекционных отделений больницы, передает "Суспільне".
 

"Количество коек в больнице никто не увеличивает, поэтому мы должны выбирать, какие больные в тяжелом состоянии, и предоставлять им в первую очередь стационарную медицинскую помощь, - говорит Денис Матяш, исполняющий обязанности медицинского директора городской больницы №1. - Также вынуждены больных, не требующих срочной госпитализации, и больных, которые идут на плановую госпитализацию, откладывать до улучшения ситуации".






Сейчас на базе городской больницы №1 работают четыре инфекционных отделения. Три из них перепрофилированы: очное, терапевтическое и инсультное.
 

"Все отделения загружены на 100 процентов, - говорит Оксана Волкова, заведующая инфекционным отделением житомирской больницы №1. - Ни в перепрофилированных отделениях, ни в инфекционном отделении свободных коек нет. Перепрофилируя уронефрологический центр под отделение для оказания помощи больным COVID-19, мы практически исчерпываем весь ресурс нашей больницы".

 

Фото: Суспільне

Ежедневно в больницу госпитализируют до 20 пациентов с коронавирусом. По состоянию на 13 сентября в Житомирской области 1374 активных больных COVID-19.
Тэги: коронавирус, Житомир, больница
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