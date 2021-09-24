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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 24 » 08:25:42

Для детей и взрослых: завтра в Житомире будет работать бесплатная велошкола

Сегодня, 08:25:42 48 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для детей и взрослых: завтра в Житомире будет работать бесплатная велошкола

 25 сентября в Житомире в рамках Европейской недели мобильности организуют велошкола для детей и взрослых. Об этом сообщает ОО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини".

Во время велошколы участники узнают:
 
  • как проверить исправность двухколесного перед поездкой и как за ним ухаживать;
  • изучат основные правила дорожного движения, которые должны придерживаться велосипедисты;
  • узнают, какой должна быть экипировка велосипедиста на дороге;
  • почему важно быть видимым в темное время суток.
 

"Кроме этого, все вместе закрепим теорию на практике в общем велозаезде с опытными велосипедистами и маршалами. Среди участников велошколы будут разыграны полезные призы", - сообщают организаторы.


Мероприятие пройдет возле центрального входа Житомирской городской гуманитарной гимназии №23 (ул. Лятошинского, 14). Если будет дождь, то велошкола состоится в спортивном зале гимназии (масочный режим обязателен).

Начало в 10:00. Участие в велошколе является бесплатным, желающие принять участие должны лишь заполнить анкету.
Тэги: Житомир, велошкола
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