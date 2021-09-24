Для детей и взрослых: завтра в Житомире будет работать бесплатная велошкола

25 сентября в Житомире в рамках Европейской недели мобильности организуют велошкола для детей и взрослых. Об этом сообщает ОО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини
".
Во время велошколы участники узнают:
- как проверить исправность двухколесного перед поездкой и как за ним ухаживать;
- изучат основные правила дорожного движения, которые должны придерживаться велосипедисты;
- узнают, какой должна быть экипировка велосипедиста на дороге;
- почему важно быть видимым в темное время суток.
"Кроме этого, все вместе закрепим теорию на практике в общем велозаезде с опытными велосипедистами и маршалами. Среди участников велошколы будут разыграны полезные призы", - сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет возле центрального входа Житомирской городской гуманитарной гимназии №23 (ул. Лятошинского, 14). Если будет дождь, то велошкола состоится в спортивном зале гимназии (масочный режим обязателен).
Начало в 10:00. Участие в велошколе является бесплатным, желающие принять участие должны лишь заполнить анкету
.