19-летнего житомирянина поймали на краже товаров в гипермаркете

"Когда полицейские охраны прибыли на место происшествия, сотрудники гипермаркета указали на остановленного ими мужчину, который пытался незаметно пронести мимо кассы продукты питания. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у молодого человека, кроме продуктов, еще и пакет с белым порошкообразным веществом. По словам парня это наркотические средства для собственного употребления", - информирует Управление полиции охраны в Житомирской области.