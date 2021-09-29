19-летнего житомирянина поймали на краже товаров в гипермаркете

Вечером 28 сентября в одном из житомирских гипермаркетов охранники остановили парня, который пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар, и вызвали полицию охраны. Как оказалось, парень имел при себе еще и наркотические вещества.
Дальнейшие обстоятельства выясняют правоохранители Житомирского райуправления ГУНП.
"Когда полицейские охраны прибыли на место происшествия, сотрудники гипермаркета указали на остановленного ими мужчину, который пытался незаметно пронести мимо кассы продукты питания. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у молодого человека, кроме продуктов, еще и пакет с белым порошкообразным веществом. По словам парня это наркотические средства для собственного употребления", - информирует Управление полиции охраны в Житомирской области.
Работники следственно-оперативной группы Житомирского районного управления полиции изъяли вещество и направили на экспертное исследование. 19-летний житомирянин был доставлен в отделение для дальнейшего установления всех обстоятельств.
Предварительная правовая квалификация события - ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Согласно действующему законодательству парню может грозить штраф, исправительные работы, полугодовой арест или ограничение свободы сроком до 5 лет.
Фото: полиция охраны