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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 30 » 14:19:35

Медицина, за законом, має фінансуватися на рівні 5% ВВП – це питання нацбезпеки, – Олег Дзюбенко   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 14:19:35 228 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медицина, за законом, має фінансуватися на рівні 5% ВВП – це питання нацбезпеки, – Олег Дзюбенко

 «УДАР Віталія Кличка» наполягає на тому, що проєкт бюджету на 2022 рік потрібно скорегувати та спрямувати на фінансування медицини не менше 5%, що передбачено чинним законом про медичні гарантії. Про це заявляє Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» на офіційній сторінці обласного осередку партії у мережі фейсбук.

«Здоров’я людей – це головний капітал країни. Ми маємо спільно побудувати державу з якісною та доступною медициною, належною винагородою за працю та гідним соціальним захистом. Разом з тим громадяни мають розуміти, що медицина не просто «фінансується», а й змінюється відповідно до викликів часу, щоб кожна людина мала доступ до якісної та доступної медицини», – наголошує Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».


В «УДАРі» зазначають, що Україна, як і весь світ, в час пандемії коронавірусу мали б зрозуміти важливість медичної системи для збереження життя людей. І тому належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни.

«Така позиція знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи в частині підвищення зарплат на вторинній ланці медичних працівників – лікарям вузької спеціалізації, а також медичному персоналу. Не можна забувати, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, а тому повинні мати пріоритет під час розробки та ухвалення проєкту закону про державний бюджет», – наголошує Олег Дзюбенко.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету України на наступний рік. Якщо в грошовому вимірі, то в бюджеті мало б бути виділено не менше 268 млрд грн на медицину. А в проєкті бюджету на 2022 рік передбачається підвищення видатків на Міністерство охорони здоров’я – з 169,3 млрд грн запланованих цьогоріч до 193,67 млрд грн або на 14,4%. Це становить 3,5% від ВВП, тоді як відповідно до вимоги закону медицина має фінансуватися на рівні не менше 5% ВВП.

Так, у Законі «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у статті 4 зафіксовано, що «програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою. При цьому уряд пов’язав питання виділення 4 млрд грн на будівництво закладів охорони здоров’я у наступному році зі прийняттям скандального законопроєкту №5600. Це свідчить про те, що медична галузь, попри гучні заяви прем’єр-міністра, не в пріоритеті в нинішнього уряду.

Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»
Тэги: УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:32:32, Сегодня [Материал]

.....«УДАР Віталія Кличка» наполягає .....

Наполягать можно на что угодно, без результата это просто болтовня.
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