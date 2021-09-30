Медицина, за законом, має фінансуватися на рівні 5% ВВП – це питання нацбезпеки, – Олег Дзюбенко

«УДАР Віталія Кличка» наполягає на тому, що проєкт бюджету на 2022 рік потрібно скорегувати та спрямувати на фінансування медицини не менше 5%, що передбачено чинним законом про медичні гарантії. Про це заявляє Олег Дзюбенко, голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» на офіційній сторінці
обласного осередку партії у мережі фейсбук.
«Здоров’я людей – це головний капітал країни. Ми маємо спільно побудувати державу з якісною та доступною медициною, належною винагородою за працю та гідним соціальним захистом. Разом з тим громадяни мають розуміти, що медицина не просто «фінансується», а й змінюється відповідно до викликів часу, щоб кожна людина мала доступ до якісної та доступної медицини», – наголошує Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
В «УДАРі» зазначають, що Україна, як і весь світ, в час пандемії коронавірусу мали б зрозуміти важливість медичної системи для збереження життя людей. І тому належний рівень фінансування медицини – це питання національної безпеки країни.
«Така позиція знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи в частині підвищення зарплат на вторинній ланці медичних працівників – лікарям вузької спеціалізації, а також медичному персоналу. Не можна забувати, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, а тому повинні мати пріоритет під час розробки та ухвалення проєкту закону про державний бюджет»
, – наголошує Олег Дзюбенко.
Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету України на наступний рік. Якщо в грошовому вимірі, то в бюджеті мало б бути виділено не менше 268 млрд грн на медицину. А в проєкті бюджету на 2022 рік передбачається підвищення видатків на Міністерство охорони здоров’я – з 169,3 млрд грн запланованих цьогоріч до 193,67 млрд грн або на 14,4%. Це становить 3,5% від ВВП, тоді як відповідно до вимоги закону медицина має фінансуватися на рівні не менше 5% ВВП.
Так, у Законі «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у статті 4 зафіксовано, що «програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою. При цьому уряд пов’язав питання виділення 4 млрд грн на будівництво закладів охорони здоров’я у наступному році зі прийняттям скандального законопроєкту №5600. Це свідчить про те, що медична галузь, попри гучні заяви прем’єр-міністра, не в пріоритеті в нинішнього уряду.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»