Медицина, за законом, має фінансуватися на рівні 5% ВВП – це питання нацбезпеки, – Олег Дзюбенко

«Здоров’я людей – це головний капітал країни. Ми маємо спільно побудувати державу з якісною та доступною медициною, належною винагородою за працю та гідним соціальним захистом. Разом з тим громадяни мають розуміти, що медицина не просто «фінансується», а й змінюється відповідно до викликів часу, щоб кожна людина мала доступ до якісної та доступної медицини», – наголошує Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».