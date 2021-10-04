«Офшор 95»: на YouTube показали фильм-расследование о Зеленском, Квартале и Коломойском. ВИДЕО

"Слидство.Инфо" опубликовало на YouTube фильм-расследование "Офшор 95" о президенте Владимире Зеленском. Журналисты "Слидство.Инфо" заявляют, что офшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний бизнесмена Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн оффшорных документов, которые стали публичными после нового масштабного утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.
Во время работы над проектом журналисты "Слидства.Инфо" нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", передает "Еспресо"
Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации показали источники "Слидства.Инфо".
Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными.
"Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это красный флажок. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", - отметил Барроу.
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую трастовую декларацию - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Как пояснил "Слидству.Инфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.
Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.
"Вклад в капитал - это вклад в капитал, и он должен отделяться от любого рода коммерческих договоренностей, которые должны быть прозрачными", - рассказал Барроу.
В то же время оффшорные компании, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.
Кроме того, по данным источников "Слидства.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "ПриватБанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.
"Слидство.Инфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир. На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы поставьте нашим законодателям, которые такую ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".
Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.
Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и оффшорных дивидендов. Впрочем, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".
Фильм "Офшор 95" был анонсирован как "расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского". Это расследование является частью международного проекта Pandora Papers, связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях богатейших людей мира, включая топ-политиков. Проект содержит 2,94 терабайт финансовых данных.