В Житомирском районе пенсионер погиб из-за неосторожности при курении

В Житомирском районе на пожаре погиб пожилой мужчина. Трагический инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября в селе Дубовик. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Пламенем был охвачен дом по всей площади - 117 кв. м. Из-за легковоспламеняемости помещения огонь быстро распространялся ним. Силами бойцов ГСЧС в 00:38 пожар локализован, а в 2:21 ликвидирован. Долгое время понадобилось для разборки разрушенных огнем конструкций и проливания их водой"
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В жилой комнате возле кровати спасатели обнаружили обгоревшее тело 84-летнего хозяина дома.
Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожена кровля и перекрытия дома.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. По словам крестьян, хозяин дома любил курить в постели и опрометчиво оставлять окурки. Пенсионер проживал один.
Фото: ГСЧС