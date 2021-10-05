Детсад в двухкомнатной квартире: житомиряне протестуют против шумных соседей. ВИДЕО

"Смотрите, какие у нас перила. Они не приспособлены для детского учреждения. Всходы острые. Упадет кто-то из детей, рассечет себе брови", — говорит руководитель ОСМД Елизавета Яковлева.

"У нас есть лицензия, разрешительные документы от Госпродслужбы, от Гоструда, от пожарной безопасности", — рассказывает директор частного заведения дошкольного образования "Пташенята" Юлия Орлова.

"Заведение может получить лицензию. Впрочем, при определенных проверках он может так же потерять лицензию", — пояснила заместитель руководителя департамента Злата Бескоровайная.

"Мы уже имеем приказ на проверку этой жалобы. Если пойдем на проверку, если будут все эти факты, мы будем проверять", — отметила главный специалист Житомирского городского управления ГУГППС области Оксана Борисова.

"Они могут и имеют право запретить там проводить то, открывать что-то, делать что-то. Если они это примут общее решение, то это решение будет необходимо для выполнения", — говорит адвокат Богдан Кушнир.