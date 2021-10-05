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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 5 » 18:35:06

Детсад в двухкомнатной квартире: житомиряне протестуют против шумных соседей. ВИДЕО

Вчера, 18:35:06 1113 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Детсад в двухкомнатной квартире: житомиряне протестуют против шумных соседей. ВИДЕО

 В Житомире жители дома протестуют против частного детского сада, который у них поселился. Заведение начало работать в двухкомнатной квартире на первом этаже только построенной многоэтажки. Люди подняли шум.

"В 08:00 возле многоэтажки собираются ее жители. Родителей, которые ведут детей в садик, допрашивают, почему водят сюда детей. Финская система по-житомирские жителям дома не нравится. Мария Гордейчук живут этажом выше, устала от детских криков. Когда покупали в новостройке квартиры, мечтали о приватности, говорят люди", — говорится в сюжете ТСН.

Председатель ОСМД не понимает, как чиновники могли позволить работать детсаду. 
 

"Смотрите, какие у нас перила. Они не приспособлены для детского учреждения. Всходы острые. Упадет кто-то из детей, рассечет себе брови", — говорит руководитель ОСМД Елизавета Яковлева.


Директор частного садика уверяет: заведение имеет лицензию и работает легально. Кроме того, здесь есть необходимая сигнализация, пожарная безопасность, огнетушители. 
 

"У нас есть лицензия, разрешительные документы от Госпродслужбы, от Гоструда, от пожарной безопасности", — рассказывает директор частного заведения дошкольного образования "Пташенята" Юлия Орлова.


Лицензию частному детском саду выдали в Департаменте образования обладминистрации. Там говорят, что дошкольные учреждения могут располагаться в жилых домах. 
 

"Заведение может получить лицензию. Впрочем, при определенных проверках он может так же потерять лицензию", — пояснила заместитель руководителя департамента Злата Бескоровайная.


Зато Госпродслужба готовится к проверке жалобы жильцов ОСМД. 
 

"Мы уже имеем приказ на проверку этой жалобы. Если пойдем на проверку, если будут все эти факты, мы будем проверять", — отметила главный специалист Житомирского городского управления ГУГППС области Оксана Борисова.


Детсад в квартире могут запретить сами члены ОСМД, говорит юрист. Если заведение откажется, надо идти в суд для принудительного исполнения. 
 

"Они могут и имеют право запретить там проводить то, открывать что-то, делать что-то. Если они это примут общее решение, то это решение будет необходимо для выполнения", — говорит адвокат Богдан Кушнир.


Жители дома собираются обращаться в прокуратуру, чтобы там проверили законность предоставления лицензии частному  саду. Директор учреждения пошла в полицию. Она жалуется, что ОСМД препятствует ее предпринимательской деятельности.
 
Тэги: новостройка, Житомир, Детсад, протест
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Комментариев: 3
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 22:27:57, Вчера [Материал]

шумно? - згоден, аргумент
а от вигадувати ці дивні аргументи то вже цирк: "а де тут аварійний вихід, не дай Боже щось станется" - зустрічне питання "а як ви живете у будинку без аварійного виходу? не дай Боже щось станеться"
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 22:42:07, Вчера [Материал]

А дитсдків то в Житомирі дійсно не вистачає: говорив з мужиком, живе в районі гормолзавода, а дітей возить в садок на Бориса Тена.
Набудували житлових комплексів: гормолзавод, Корбутовка, а дитсадків і шкіл катма.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 23:54:19, Вчера [Материал]

Шумно, потому что стенки толщиной чуть толще бумаги. В житомирских новостроях тихо не бывает.
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