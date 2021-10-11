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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Октябрь » 11 » 13:10:38

«УДАР Віталія Кличка» подав заяву до СБУ, ДБР та ГПУ щодо державної зради Киви   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 13:10:38 532 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«УДАР Віталія Кличка» подав заяву до СБУ, ДБР та ГПУ щодо державної зради Киви

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що відеозвернення народного депутата України Іллі Киви, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України – державна зрада. Офіційну заяву від імені партії щодо відкриття відповідного кримінального провадження надіслано на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому «УДАРу» Артура Палатного, - повідомляє пресслужба партії на партійному сайті.

"За 7 років бойових дій на сході України загальна кількість людських втрат становила 42 500 – 44 500 осіб. Понад 1,5 мільйона українців стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Відповідальність за це, а також за анексію та тимчасову окупацію територій України несе особисто Володимир Путін - головнокомандувач військ Російської Федерації. Тому відео, опубліковане на офіційному Телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви, в якому він на фоні державних прапорів України вітає Путіна з днем народження, може трактуватися виключно як державна зрада", - йдеться в заяві.

Партія «УДАР Віталія Кличка» просить правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллєю Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру, а також розпочати досудове розслідування вказаного факту.

Раніше Артур Палатний заявив, що СБУ має порушити кримінальну справу за фактом державної зради. Також він вважає, що парламент має позбавити Киву депутатського мандату, а РНБО – розглянути питання про накладання санкцій проти Киви.
 

Тэги: УДАР Виталия Кличко
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Комментариев: 6
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:24:08, Сегодня [Материал]

Начхать нам на какую-то шавку Киву. Лучше подайте туда же за гос. измену чиновников, к-рые системно и долго травят житомирян, сбрасывая стоки в реку Тетерев, и никого не наказывают за это.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:42:05, Сегодня [Материал]

Давайте его расстреляем! Когда вы, депутаты газ понизите и вернёте собственнику (народу) газ и газотранспортную систему?. Если вы напишите заяву этим же людям и подадите её в том же порядке я думаю что рейтинг вашей партии взлетит до небес. А если напишите , что все руководители обласных газовых подразделений . будут лишены гражданства Украины и изгнаны за пределы страны то люди будут в восторге. и народ вас на избирательные учаски на руках понесут.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:28:18, Сегодня [Материал]

Кстати на носу Чемпионат Житомирской области по боксу. Ваша партия так и не позвонила в ЖОФБ. Я думаю, что это должно быть вашим КРЕДО спорт. дети, боксёрские перчатки, конфеты в коробках, футболки с Кличко ну то что всегда делал Кличко. А может вы его хотите слить и лешить Президенства? А может вы стесняетесь то я вам помогу за ваши деньги.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:31:55, Сегодня [Материал]

телефон директора ЖОФБ 0632428134 Евгений Ревенко
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:35:38, Сегодня [Материал]

Кстати ваша партия почему до сих пор публично не накрутила ухо директору водоканала Никитину? Речку травит ежедневно. Мор рыбы прекратился потому что рыбы больше нету.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:07:19, Сегодня [Материал]

А почему вы- партия перестали фотографироватся коллективно. Фотка кстати симпатичная.
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