Атмосфера военных будней: в Житомире открыли выставку фотографий с фронта

"Когда я увидел в Facebook эти фотографии - мне кольнуло сердце, - говорит Игорь Шурпан, организатор выставки. - У них есть определенная аура, определенный романтизм, настроение. Они все деланы на телефон и это личный взгляд художника на военные события".

"Для меня, как для гражданского человека, все было интересно. Я фиксировал для себя в первую очередь, чтобы была память. Как художник я видел что-то другое - свет, дым. Все, что может привлекать художника. Здесь стиль - фиксация моментов", - сказал Дмитрий Гапчинский.

Фото: Суспільне

"Самые близкие моему сердцу фотографии - моего товарища Андрея, которого, к сожалению, нет уже в живых. Только фото и остались на память. Я все время в АТО был рядом с ним, тяжело воспринимается потеря", - рассказал Дмитрий.