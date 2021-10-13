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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Октябрь » 13 » 08:56:14

Атмосфера военных будней: в Житомире открыли выставку фотографий с фронта

Сегодня, 08:56:14 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Атмосфера военных будней: в Житомире открыли выставку фотографий с фронта

 В Житомире в библиотеке имени Ольжича открылась выставка фотографий художника Дмитрия Гапчинского, который в 2015 году добровольно ушел воевать в зону АТО.

На выставку из сотни фотографий отобрали 40, которые больше всего передают атмосферу военных будней, информирует "Суспільне".
 

"Когда я увидел в Facebook эти фотографии - мне кольнуло сердце, - говорит Игорь Шурпан, организатор выставки. - У них есть определенная аура, определенный романтизм, настроение. Они все деланы на телефон и это личный взгляд художника на военные события".




Дмитрий Гапчинский рассказывает, что различные моменты военных будней он фотографировал на мобильный телефон. За год мужчина сделал более 500 фотографий.
 

"Для меня, как для гражданского человека, все было интересно. Я фиксировал для себя в первую очередь, чтобы была память. Как художник я видел что-то другое - свет, дым. Все, что может привлекать художника. Здесь стиль - фиксация моментов", - сказал Дмитрий Гапчинский.


Фото: Суспільне


Наибольшую ценность для художника имеют фотографии, которые сделали его друзья.
 

"Самые близкие моему сердцу фотографии - моего товарища Андрея, которого, к сожалению, нет уже в живых. Только фото и остались на память. Я все время в АТО был рядом с ним, тяжело воспринимается потеря", - рассказал Дмитрий.


Фотографии отражают быт военных. Художник говорит, что не надеялся на то, что его личное видение этих моментов заинтересует других людей.
 
Тэги: фронт, Война, Выставка
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