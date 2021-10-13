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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 13 » 12:47:31

Без уважения к умершим: на кладбище в Житомире спиленные деревья повредили надгробия. ВИДЕО

Сегодня, 12:47:31 177 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без уважения к умершим: на кладбище в Житомире спиленные деревья повредили надгробия. ВИДЕО

 Сломанные памятники и кресты, погнутые ограждения и бревна на могилах. Так сейчас выглядит часть Русского кладбища в Житомире. Об этом «Журналу Житомира» сообщили возмущенные житомиряне.

Известно, что разрушения оставили на месте захоронений работники, проводившие обрезку деревьев.
 

«Прошу вас придать огласке, жесть которая сейчас происходит на Русском кладбище. Там сейчас активно режут я деревья и работа выполняется просто ужасно. Ветками и стволами завалена половина сектора со стороны Яна Гамарника. Побито и поломано куча памятников и крестов, погнуты ограждения, брёвна лежат прямо на могилах! Это просто ужас, что же там за нелюди работают!» - говорится в сообщении горожан.


В распоряжении редакции есть видео, на котором показаны последствия варварской обрезки.

 


Отметим, что обрезкой деревьев на городских кладбищах занимается коммунальное предприятие «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания». Связаться с представителями КП «Журналу Житомира» не удалось.

Напомним, зимой 2016 года коммунальщики оставили после своей работы на кладбище разбитые вдребезги надгробия и поваленные деревья.

 
Тэги: кладбище, памятник, Обрезка деревьев, Житомир
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