Без уважения к умершим: на кладбище в Житомире спиленные деревья повредили надгробия. ВИДЕО

«Прошу вас придать огласке, жесть которая сейчас происходит на Русском кладбище. Там сейчас активно режут я деревья и работа выполняется просто ужасно. Ветками и стволами завалена половина сектора со стороны Яна Гамарника. Побито и поломано куча памятников и крестов, погнуты ограждения, брёвна лежат прямо на могилах! Это просто ужас, что же там за нелюди работают!» - говорится в сообщении горожан.