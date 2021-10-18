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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 18 » 14:53:10

Заместитель министра заявил о саботаже электрификации железной дороги Житомир – Новоград-Волынский

Сегодня, 14:53:10 840 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заместитель министра заявил о саботаже электрификации железной дороги Житомир – Новоград-Волынский

 Электрификацию железной дороги между городами Житомир и Новоград-Волынский саботируют. Поэтому масштабный инфраструктурный проект не будет выполнен в установленные сроки.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью сайту mintrans.news, отвечая на вопрос о финансировании железной дороги на 2022 год.
 

"Планируется финансировать развитие инфраструктуры. Скорее всего, на 2022 год в УЗ останутся остатки, которые перейдут из госбюджета-2021. Из-за саботажа отдельных сотрудников государственная компания не успеет в этом году реализовать проект электрификации участка Житомир - Новоград-Волынский, средства на который были заложены в госбюджет-2021. В то же время успеем завершить два других проекта электрификации, финансы на которые были запланированы в госбюджете на текущий год", - сказал Александр Кава.


В настоящее время УЗ проводит электрификацию двух участков: от города Черкассы до станции имени Тараса Шевченко и линию Киев - Васильков.

Электрификация линии на Новоград-Волынский - один из трех проектов, на который Житомир получил финансирование из государственного бюджета. В частности, на реализацию проекта было заложено 400 миллионов гривен.

Реализация проекта позволит перенаправить через Житомир 10 ежедневных поездов дальнего следования и, тем самым, обеспечить ежедневное сообщение с 19 областными центрами страны. Также железнодорожники планируют запустить через Житомир поезда "Интерсити".

Тэги: Саботаж, УЗ, электрификация, железная дорога
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:04:59, Сегодня [Материал]

Что это означает саботируют. Не работают, чтоли? А может некому работать?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:56:31, Сегодня [Материал]

и это в воюючий краини
капец....
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