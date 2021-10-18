Заместитель министра заявил о саботаже электрификации железной дороги Житомир – Новоград-Волынский

Электрификацию железной дороги между городами Житомир и Новоград-Волынский саботируют. Поэтому масштабный инфраструктурный проект не будет выполнен в установленные сроки.
Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью сайту mintrans.news
, отвечая на вопрос о финансировании железной дороги на 2022 год.
"Планируется финансировать развитие инфраструктуры. Скорее всего, на 2022 год в УЗ останутся остатки, которые перейдут из госбюджета-2021. Из-за саботажа отдельных сотрудников государственная компания не успеет в этом году реализовать проект электрификации участка Житомир - Новоград-Волынский, средства на который были заложены в госбюджет-2021. В то же время успеем завершить два других проекта электрификации, финансы на которые были запланированы в госбюджете на текущий год", - сказал Александр Кава.
В настоящее время УЗ проводит электрификацию двух участков: от города Черкассы до станции имени Тараса Шевченко и линию Киев - Васильков.
Электрификация линии на Новоград-Волынский - один из трех проектов
, на который Житомир получил финансирование из государственного бюджета. В частности, на реализацию проекта было заложено 400 миллионов гривен.
Реализация проекта позволит перенаправить через Житомир 10 ежедневных поездов дальнего следования
и, тем самым, обеспечить ежедневное сообщение с 19 областными центрами страны. Также железнодорожники планируют запустить через Житомир поезда "Интерсити".