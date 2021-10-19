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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 19 » 08:30:02

Реконструкция по-житомирски: на месте частного дома «вырос» коммерческий объект. ФОТО

Сегодня, 08:30:02 1120 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция по-житомирски: на месте частного дома «вырос» коммерческий объект. ФОТО

 В Житомире по адресу проезд Скорульского, 8, сразу за магазином канцелярии «зеленая палатка», возводят несколькоэтажное здание. Паспорта объекта на заборе нет.

Как сообщает сайт Житомир инфо, в управлении государственного архитектурно-строительного контроля о строительстве коммерческого объекта ничего не знают, согласовали документы только на реконструкцию жилого дома.

«Заказчиком было подано уведомление о начале выполнения строительных работ 25 мая 2020 года - на реконструкцию здания по проезду Скорульского, 8 в городе Житомире. Поскольку сообщение было предоставлено в 2020 году и на тот период действовал мораторий на проведение проверки, подтверждение достоверности данных, предоставленных в сообщении, нами не осуществлялось. Так как мы не могли осуществлять проверку, сейчас мы не можем проверить достоверность данных, предоставленных в этом сообщении, поскольку у нас, согласно постановлению Кабмина № 553, есть четкий срок, который уже, к сожалению, истек», - говорит начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Житомирского городского совета Александр Магдюк.

В городском совете отметили, что управление государственного архитектурно-строительного контроля таки проверит объект.







Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомир, строительство
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