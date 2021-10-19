Реконструкция по-житомирски: на месте частного дома «вырос» коммерческий объект. ФОТО

В Житомире по адресу проезд Скорульского, 8, сразу за магазином канцелярии «зеленая палатка», возводят несколькоэтажное здание. Паспорта объекта на заборе нет.
Как сообщает сайт Житомир инфо
, в управлении государственного архитектурно-строительного контроля о строительстве коммерческого объекта ничего не знают, согласовали документы только на реконструкцию жилого дома.
«Заказчиком было подано уведомление о начале выполнения строительных работ 25 мая 2020 года - на реконструкцию здания по проезду Скорульского, 8 в городе Житомире. Поскольку сообщение было предоставлено в 2020 году и на тот период действовал мораторий на проведение проверки, подтверждение достоверности данных, предоставленных в сообщении, нами не осуществлялось. Так как мы не могли осуществлять проверку, сейчас мы не можем проверить достоверность данных, предоставленных в этом сообщении, поскольку у нас, согласно постановлению Кабмина № 553, есть четкий срок, который уже, к сожалению, истек»
, - говорит начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Житомирского городского совета Александр Магдюк.
В городском совете отметили, что управление государственного архитектурно-строительного контроля таки проверит объект.
Фото: Житомир инфо