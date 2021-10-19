Житомирян зовут на футбол. На матч «Полесья» снова приедет Александр Усик

После долгого коронавирусного перерыва житомирское "Полесье" возвращается на поле. 23 октября в рамках 15-го тура Первой лиги житомиряне примут ФК "Кривбасс".
Команда из Кривого Рога сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Поэтому "полесских волков" ждет сложный и интересный матч.
Билеты на игру уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке
.
Как сообщили в пресс-службе ФК "Полесье"
, на матче будет присутствовать боксер Александр Усик.
"В перерыве матча состоится розыгрыш по номерам билетов электро-велосипеда, 55'' смарт-телевизора и Apple iPad"
, - говорится в объявлении в соцсети.
Напомним, 28 августа в Житомире на матче ФК "Полесье" - ФК "Альянс" присутствовали Андрей Шевченко и Александр Усик
.