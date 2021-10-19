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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 19 » 10:57:01

Житомирян зовут на футбол. На матч «Полесья» снова приедет Александр Усик

Сегодня, 10:57:01 1156 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян зовут на футбол. На матч «Полесья» снова приедет Александр Усик

 После долгого коронавирусного перерыва житомирское "Полесье" возвращается на поле. 23 октября в рамках 15-го тура Первой лиги житомиряне примут ФК "Кривбасс".

Команда из Кривого Рога сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Поэтому "полесских волков" ждет сложный и интересный матч.

Билеты на игру уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке.

Как сообщили в пресс-службе ФК "Полесье", на матче будет присутствовать боксер Александр Усик.

"В перерыве матча состоится розыгрыш по номерам билетов электро-велосипеда, 55'' смарт-телевизора и Apple iPad", - говорится в объявлении в соцсети.

Напомним, 28 августа в Житомире на матче ФК "Полесье" - ФК "Альянс" присутствовали Андрей Шевченко и Александр Усик.

Тэги: футбол, ФК Полесье
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