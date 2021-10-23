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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 23 » 09:53:33

Житомиряне в сети распространяют новый фейк о вакцинации

Сегодня, 09:53:33 1515 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне в сети распространяют новый фейк о вакцинации

 Житомиряне массово рассылают ложную информацию, связанную с вакцинацией. В различных мессенджерах люди пишут информацию о якобы блокировке телефонов или списании денег с банковской карты.

«Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку, как нажмете 1 сразу телефон станет заблокирован, и дальше телефон взломан», - говорится в тексте фейкового сообщения.



Как сообщает «По той бік новин», ни одного звонка с блокировкой телефона не было зафиксировано ни в одной стране, как не было и ни одного заявления в полицию.
 

«Злоумышленник не имеет доступа к вашему смартфону во время звонка, чтобы вы не нажимали. Такой доступ может быть, если вы, например, загрузите соответствующую программу, или откроете файл, например, с вирусом, который может поступить через мессенджер», - объясняет Тамара Кидрук, эксперт по внешним связям Vodafone Украина.


Заблокировать телефон через звонок невозможно, только в случае установки вредоносного приложения.
 

«Для того, чтобы заблокировать телефон, нужно провести ряд действий на самом телефоне. Каждый телефон и оператор мобильной связи имеет протоколы защиты, что делает невозможным способ заблокировать телефон через звонок. Если бы все было так легко, то этот способ массово использовали бы бизнес-конкуренты», - объясняет IТ-специалист Влад Грознов.


Поэтому житомирян призывают сохранять спокойствие и бдительность. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать неизвестные приложения и пересылать откровенные фейки, даже если очень хочется.
Тэги: фейк, вакцинация, соцсеть, житомиряне
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:55:47, Сегодня [Материал]

"загрузите соответствующую программу"
так Дию же грузят....
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