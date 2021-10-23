Житомиряне в сети распространяют новый фейк о вакцинации

Житомиряне массово рассылают ложную информацию, связанную с вакцинацией. В различных мессенджерах люди пишут информацию о якобы блокировке телефонов или списании денег с банковской карты.
«Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку, как нажмете 1 сразу телефон станет заблокирован, и дальше телефон взломан»
, - говорится в тексте фейкового сообщения.
Как сообщает «По той бік новин
», ни одного звонка с блокировкой телефона не было зафиксировано ни в одной стране, как не было и ни одного заявления в полицию.
«Злоумышленник не имеет доступа к вашему смартфону во время звонка, чтобы вы не нажимали. Такой доступ может быть, если вы, например, загрузите соответствующую программу, или откроете файл, например, с вирусом, который может поступить через мессенджер», - объясняет Тамара Кидрук, эксперт по внешним связям Vodafone Украина.
Заблокировать телефон через звонок невозможно, только в случае установки вредоносного приложения.
«Для того, чтобы заблокировать телефон, нужно провести ряд действий на самом телефоне. Каждый телефон и оператор мобильной связи имеет протоколы защиты, что делает невозможным способ заблокировать телефон через звонок. Если бы все было так легко, то этот способ массово использовали бы бизнес-конкуренты», - объясняет IТ-специалист Влад Грознов.
Поэтому житомирян призывают сохранять спокойствие и бдительность. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать неизвестные приложения и пересылать откровенные фейки, даже если очень хочется.