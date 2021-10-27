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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 27 » 08:31:00

Пункт вакцинации со школы №6 переедет в другое здание

Сегодня, 08:31:00 594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пункт вакцинации со школы №6 переедет в другое здание

 Пункт вакцинации, расположенный в школе №6, в скором времени переедет в здание бывшего Богунского районного совета по улице Победы.

Такое решение было принято 26 октября на заседании исполнительного комитета горсовета.

Пункт заработает с 1 ноября в актовом зале.
 

"Мы переносим пункт вакцинации, который сейчас расположен в общеобразовательной школе №6, в помещение по адресу улица Победы, 55 в актовый зал Богунского районного совета, потому что там есть большое помещение, два отдельных входа и выхода и можно разделить потоки", – сказала и.о. начальника городского управления здравоохранения Ирина Шкап.


Напомним, пункт вакцинации в спортзале школы №6 открыли 23 октября на время каникул, чтобы снизить нагрузку на другие пункты.
Тэги: вакцинация, Житомир
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