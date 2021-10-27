Пункт вакцинации со школы №6 переедет в другое здание

Пункт вакцинации, расположенный в школе №6, в скором времени переедет в здание бывшего Богунского районного совета по улице Победы.
Такое решение было принято 26 октября на заседании исполнительного комитета горсовета.
Пункт заработает с 1 ноября в актовом зале.
"Мы переносим пункт вакцинации, который сейчас расположен в общеобразовательной школе №6, в помещение по адресу улица Победы, 55 в актовый зал Богунского районного совета, потому что там есть большое помещение, два отдельных входа и выхода и можно разделить потоки", – сказала и.о. начальника городского управления здравоохранения Ирина Шкап.
Напомним, пункт вакцинации в спортзале школы №6 открыли 23 октября на время каникул
, чтобы снизить нагрузку на другие пункты.