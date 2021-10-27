Пункт вакцинации со школы №6 переедет в другое здание

"Мы переносим пункт вакцинации, который сейчас расположен в общеобразовательной школе №6, в помещение по адресу улица Победы, 55 в актовый зал Богунского районного совета, потому что там есть большое помещение, два отдельных входа и выхода и можно разделить потоки", – сказала и.о. начальника городского управления здравоохранения Ирина Шкап.