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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 15:47:57

В Житомире в районе «Выставки» появится новый сквер

Сегодня, 15:47:57 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в районе «Выставки» появится новый сквер

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета выбрало компанию, которая проведет реконструкцию территории площади Художественные ворота.

Уведомление о намерении заключить договор с ООО "УК "Комфорт-Буд" опубликовано 27 октября на сайте Prozorro.

Подрядчик должен провести подготовительные, земляные и демонтажные работы, провести работы по наружному освещению сетей, водоснабжению и канализации, монтажным работам системы видеонаблюдения, озеленить территорию и провести благоустройство.

Реконструкция обойдется в 6 млн 991 тыс. грн. Все работы должны быть выполнены до 1 мая 2022 года.

Ранее горсовет представил несколько проектов реконструкции территории между аркой и кинотеатром "Урожай".

Тэги: реконструкция, Житомир
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