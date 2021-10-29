В Житомире в районе «Выставки» появится новый сквер

Управление капитального строительства Житомирского городского совета выбрало компанию, которая проведет реконструкцию территории площади Художественные ворота.
Уведомление о намерении заключить договор с ООО "УК "Комфорт-Буд" опубликовано 27 октября на сайте Prozorro
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Подрядчик должен провести подготовительные, земляные и демонтажные работы, провести работы по наружному освещению сетей, водоснабжению и канализации, монтажным работам системы видеонаблюдения, озеленить территорию и провести благоустройство.
Реконструкция обойдется в 6 млн 991 тыс. грн. Все работы должны быть выполнены до 1 мая 2022 года.
Ранее горсовет представил несколько проектов
реконструкции территории между аркой и кинотеатром "Урожай".