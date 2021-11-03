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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 3 » 11:52:57

В горсовете назвали школы, которые смогут вернуться к очному обучению после каникул

Сегодня, 11:52:57 3562 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В горсовете назвали школы, которые смогут вернуться к очному обучению после каникул

 С 8 ноября житомирские школьники выходят с осенних каникул. Продолжат обучение в очном формате ученики 1-4 классов, другие классы - только в трех школах.

Об этом 3 ноября на заседании исполкома Житомирского горсовета сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Она отметила, что сейчас в городе только три школы, в которых 100% работников прошли вакцинацию.

"На сегодняшний момент у нас есть три таких заведения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих заведениях все классы пойдут на обучение, дальше будем ожидать еще разъяснения Министерства образования относительно отстранения или дистанционной работы в дальнейшем", - рассказала Мисюрова.

Напомним, каникулы в школах Житомира продлили на неделю из-за увеличения количества случаев заболеваемости детей COVID-19.
Тэги: Житомир, школа, Карантин
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Комментариев: 4
peso
1 peso (peso)   • 13:08:54, Сегодня [Материал]

а почему нельзя отправить на дистанционку учителей без вакцины, а не детей?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 14:54:27, Сегодня [Материал]

По вашему мнению, дети не болеют и не являются разносчиками болезни как и взрослые? Если бороться то бороться. А то одних колем, других нет. Извините - это уже не борьба, а имитация борьбы.
peso
3 peso (peso)   • 15:11:59, Сегодня [Материал]

тут требование к работникам школы (быть вакцинированными), а не к детям
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 16:17:04, Сегодня [Материал]

Так вы же своей речью выделяете учителей как каких-то провинившихся, что все беды из-за них. А в чем они виноваты? В том что их заставляют, а они все-равно не хотят?

Я вам чисто логически и медикаментозно пояснил - вакцинированный учитель не спасет от ребенка от заражения, ровно как и не защитит самого учителя от заражения короной от того самого не вакцинированного ребенка. Но вы же не апеллируете к правительству к таким полу мерам, а делаете крайними учителей.
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