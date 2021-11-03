В горсовете назвали школы, которые смогут вернуться к очному обучению после каникул

С 8 ноября житомирские школьники выходят с осенних каникул. Продолжат обучение в очном формате ученики 1-4 классов, другие классы - только в трех школах.
Об этом 3 ноября на заседании исполкома
Житомирского горсовета сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Она отметила, что сейчас в городе только три школы, в которых 100% работников прошли вакцинацию.
"На сегодняшний момент у нас есть три таких заведения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих заведениях все классы пойдут на обучение, дальше будем ожидать еще разъяснения Министерства образования относительно отстранения или дистанционной работы в дальнейшем"
, - рассказала Мисюрова.
Напомним, каникулы в школах Житомира продлили на неделю
из-за увеличения количества случаев заболеваемости детей COVID-19.