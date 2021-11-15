Госаудитслужба проведет проверку в Житомирском онкодиспансере

Областная прокуратура продолжает расследование в отношении работников Житомирского областного онкологического диспансера, которые подозреваются в незаконной продаже лекарств для онкобольных.
О ходе расследования отчитывались правоохранители на заседании постоянной комиссии областного совета. Депутатам озвучили информацию, что речь идет о четырех лицах, которым готовится к вручению подозрение.
С 15 ноября в онкодиспансере с проверкой будет работать Госаудитслужба Украины.
"Главный врач Житомирского областного онкологического диспансера Игорь Сабадаш сообщил, что уже с понедельника, 15 ноября, на предприятии начинается проверка из Государственной аудиторской службы Украины. Также руководитель заведения отметил, что во исполнение рекомендаций комиссии от 05.10.2021 года, в больнице разработана программа учета лекарств, проведен полный учет лекарств, в том числе и тех, которые поступают от благотворителей или закуплены на благотворительные средства", - сообщили в облсовете.
В областном совете добавили, что после всех необходимых процедур фамилии причастных к преступлению должностных лиц будут озвучены в официальных источниках.
Что произошло
27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных
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Позже стало известно, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука
- депутата Житомирского городского совета от ОПЗЖ, врача-химиотерапевта онкологического диспансера.
В начале октября троих работников Житомирского областного онкологического диспансера отстранили от занимаемых должностей
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