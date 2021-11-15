Госаудитслужба проведет проверку в Житомирском онкодиспансере

"Главный врач Житомирского областного онкологического диспансера Игорь Сабадаш сообщил, что уже с понедельника, 15 ноября, на предприятии начинается проверка из Государственной аудиторской службы Украины. Также руководитель заведения отметил, что во исполнение рекомендаций комиссии от 05.10.2021 года, в больнице разработана программа учета лекарств, проведен полный учет лекарств, в том числе и тех, которые поступают от благотворителей или закуплены на благотворительные средства", - сообщили в облсовете.