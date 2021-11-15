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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 15 » 09:36:39

Госаудитслужба проведет проверку в Житомирском онкодиспансере

Вчера, 09:36:13 936 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Госаудитслужба проведет проверку в Житомирском онкодиспансере

 Областная прокуратура продолжает расследование в отношении работников Житомирского областного онкологического диспансера, которые подозреваются в незаконной продаже лекарств для онкобольных.

О ходе расследования отчитывались правоохранители на заседании постоянной комиссии областного совета. Депутатам озвучили информацию, что речь идет о четырех лицах, которым готовится к вручению подозрение.

С 15 ноября в онкодиспансере с проверкой будет работать Госаудитслужба Украины.
 

"Главный врач Житомирского областного онкологического диспансера Игорь Сабадаш сообщил, что уже с понедельника, 15 ноября, на предприятии начинается проверка из Государственной аудиторской службы Украины. Также руководитель заведения отметил, что во исполнение рекомендаций комиссии от 05.10.2021 года, в больнице разработана программа учета лекарств, проведен полный учет лекарств, в том числе и тех, которые поступают от благотворителей или закуплены на благотворительные средства", - сообщили в облсовете.


В областном совете добавили, что после всех необходимых процедур фамилии причастных к преступлению должностных лиц будут озвучены в официальных источниках.
 

Что произошло


27 сентября СБУ и полиция Житомирской области сообщили о разоблачении медиков областного онкодиспансера. Они организовали схему продажи бесплатных лекарств для онкобольных.

Позже стало известно, что следственные действия проводились в отношении Сергея Гринчука - депутата Житомирского городского совета от ОПЗЖ, врача-химиотерапевта онкологического диспансера.

В начале октября троих работников Житомирского областного онкологического диспансера отстранили от занимаемых должностей.
Тэги: Госаудитслужба, Житомир, проверка, онкодиспансер
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:55:40, Вчера [Материал]

Что-то слабо верится, что накажут. Сейчас аудит ничего не увидит. Надеюсь, я ошибаюсь.
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