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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Ноябрь » 16 » 09:44:16

Под Житомиром проходят масштабные учения по радиоэлектронной разведке. ВИДЕО

Сегодня, 09:44:16 618 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром проходят масштабные учения по радиоэлектронной разведке. ВИДЕО

 Под Житомиром на базе 190-го учебного центра Сухопутных войск Украины военные со всех подразделений Вооруженных сил Украины проходят учения по радиоэлектронной разведке.

В ходе учений используют образцы новейших средств вооружения зарубежного и отечественного производства, сообщает "Суспільне".
 

"Мы обучаем высокотехнологичной специальности, которая касается радиоэлектронной разведки. Сейчас в свете наших последних вооруженных конфликтов она достаточно широко используется. Речь идет как о радиоэлектронных средствах, так и о средствах глушения радиоэлектронной техники", – рассказал Александр Гаук, руководитель школы специалистов радиоэлектронной разведки.


Учения проходят в условиях, приближенных к реальным событиям, на местности, где сложнее ориентироваться, принимать радиосигналы и отлаживать аппаратуру.

Таким образом, по словам преподавателя школы специалистов радиоэлектронной разведки Сергея Лабунца, курсанты тренируют умение выполнять уже боевые задания в других местах.

Учения продлятся два с половиной месяца. По их результатам курсанты будут сдавать экзамены.
 
Тэги: учения, Житомир, разведка, военные
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