Под Житомиром проходят масштабные учения по радиоэлектронной разведке. ВИДЕО

Под Житомиром на базе 190-го учебного центра Сухопутных войск Украины военные со всех подразделений Вооруженных сил Украины проходят учения по радиоэлектронной разведке.
В ходе учений используют образцы новейших средств вооружения зарубежного и отечественного производства, сообщает "Суспільне".
"Мы обучаем высокотехнологичной специальности, которая касается радиоэлектронной разведки. Сейчас в свете наших последних вооруженных конфликтов она достаточно широко используется. Речь идет как о радиоэлектронных средствах, так и о средствах глушения радиоэлектронной техники", – рассказал Александр Гаук, руководитель школы специалистов радиоэлектронной разведки.
Учения проходят в условиях, приближенных к реальным событиям, на местности, где сложнее ориентироваться, принимать радиосигналы и отлаживать аппаратуру.
Таким образом, по словам преподавателя школы специалистов радиоэлектронной разведки Сергея Лабунца, курсанты тренируют умение выполнять уже боевые задания в других местах.
Учения продлятся два с половиной месяца. По их результатам курсанты будут сдавать экзамены.