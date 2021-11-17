Стоял посреди дороги: под Житомиром КамАЗ насмерть сбил мужчину

В Житомирском районе грузовик сбил мужчину, стоявшего посреди дороги. От полученных травм он погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 18:30 на автодороге Глубочица – Клетчин – Станишовка, возле с. Калиновка.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Водитель автомобиля КАМАЗ, 42-летний житель Миропольской громады, двигаясь в крайней правой полосе, совершил наезд на мужчину-пешехода, который находился посреди проезжей части вне пешеходного перехода", – информируют правоохранители.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.
Полицейские устанавливают личность погибшего. Его приметы: возраст около 50-65 лет, среднего телосложения. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы, черные кроссовки с красными вставками.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим позвонить на спецлинию 102"
, – призывает полиция.