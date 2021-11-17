Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17 Ноября 2021    19:32:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 17 » 11:51:58

Стоял посреди дороги: под Житомиром КамАЗ насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:51:58 745 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стоял посреди дороги: под Житомиром КамАЗ насмерть сбил мужчину

 В Житомирском районе грузовик сбил мужчину, стоявшего посреди дороги. От полученных травм он погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 18:30 на автодороге Глубочица – Клетчин – Станишовка, возле с. Калиновка.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Водитель автомобиля КАМАЗ, 42-летний житель Миропольской громады, двигаясь в крайней правой полосе, совершил наезд на мужчину-пешехода, который находился посреди проезжей части вне пешеходного перехода", – информируют правоохранители.


В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Полицейские устанавливают личность погибшего. Его приметы: возраст около 50-65 лет, среднего телосложения. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы, черные кроссовки с красными вставками.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим позвонить на спецлинию 102", – призывает полиция.
Тэги: дтп, Житомирский район
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus