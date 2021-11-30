Ученики житомирского педагога еще со школы работают в IT-компаниях. Яркая история Николая Тарасюка

Как все начиналось

Фото — из личного архива

Уроки жизни



Фото-из личного архива

Обучение в Instagram

Фото — из личного архива

«У меня есть своя страница на Instagram, и многие ученики подписаны на меня. И я решил время от времени проводить эфиры там, потому что к урокам приобщались около 30% учеников», — рассказывает Николай.

Из школы в IT не хочет

Фото — из личного архива

«Я вместе со своими студентами тоже учусь. В университет я пошел именно для того, чтобы иметь доступ к лаборатории, развиваться, экспериментировать», — говорит он.

Дети-победители

Фото — из личного архива

«Мы ходим на экскурсии в IT-компании. Как-то один из моих лучших учеников Паша Шкаев сказал, придя в житомирский офис Infopulse, что хочет у них работать, а потом он посетил столичный офис и захотел работать там. Сейчас имеет свой проект и выполняет заказ для клиента из США», — говорит Тарасюк.

«Также хочется сказать и о Светлане Новицкой, которая получила золотую награду в международном финале с концептом комикса, посвященному Житомирским спортсменам-международникам, сборникам. Задумка направлена на привлечение молодежи к занятиям спортом и популяризации олимпийских видов спорта», — говорит Тарасюк.

Фото-из личного архива

Не только информатика

Текст: Марія Бровінська