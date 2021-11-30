Ученики житомирского педагога еще со школы работают в IT-компаниях. Яркая история Николая Тарасюка

Житомирскому учителю информатики Николаю Дмитриевичу Тарасюку 38. Он имеет 17 лет педагогического стажа, владеет языком программирования C#, а также знает толк в визуальной части оформления сайтов. Интересуется робототехникой, ардуино, стопмоушен анимацей, работой над короткометражными фильмами.
Николай Дмитриевич работает под брендом «Mitrich „crazy-teacher from Ukraine“». Он придумал его сам, поскольку на равных общается с учениками, учит их самостоятельности и воспитывает десятки победителей международных технологических конкурсов. На уроках это менеджер, партнер, друг, фасилитатор. А учитель — уже на перемене.
«Для меня по приколу находить детей, что даже не в лучшей школе могут реализоваться как в элитном учебном заведении», — говорит он, добавляя, что его 17-я школа в Житомире — далеко не в лидерах в рейтинге ВНО. Кстати, его ученики еще со школы работают в IT-компаниях.
dev.ua
пообщался с уникальным IT-педагогом, который, несмотря на большие перспективы и высокие зарплаты в IT не оставляет учительскую ниву, стремясь делать следующие поколения лучше.
Как все начиналось
Мама и тетя Николая Дмитриевича — учителя.
«Я никогда не представлял себя учителем, поскольку видел, как много они работали, и как сложно нам было сводить концы с концами»
, — рассказывает мужчина.
Он признается, что рос в тяжелые 90-е, занимался спортом, позволял себе многое, развиваясь на улице. Сначала хотел стать военным, следуя примеру отца и дедушки, а еще мечтал работать с техникой.
Когда в 2000 году пришло время определяться с будущей специальностью, выбирать пришлось из того, что есть вокруг дома.
«Родители не хотели меня далеко отпускать, я не был спокойным ребенком, и всегда мог вляпаться в какую-нибудь передрягу»
, — говорит он.
Именно в то время в Житомирском государственном университете им. Ивана Франко открылась специальность новая «компьютерная» специальность. Так Тарасюк стал студентом физико-математического факультета и получил специальность учителя математики и основ информатики.
Преподавать он начал еще со студенческой скамьи. Сначала это была практика — студенты наблюдали за процессом обучения не в родных, а нейтральных школах.
«Именно тогда я почувствовал, что не шпана уличная, а учитель. Я сам себя идентифицировал как педагог именно тогда, это был мой третий курс»
, — говорит мужчина.
Фото — из личного архива
Полноценно преподавать Тарасюк начал в своей родной 17-й школе уже имея степень бакалавра в 2004 году. Сначала набивал руку, работая учителем информатики один день в неделю: пять уроков — 300 грн заработной платы.
Первые ученики Тарасюка — фактически абитуриенты, которые готовились к поступлению в вузы.
«Тогда такой компьютерной обеспеченности не было, и у детей был интерес работать в компьютерном классе»
, — говорит Тарасюк.
Но учителем он был строгим — часто ученики сдавали ему зачеты с пятого раза, так же как он когда-то в университете.
«Мне было очень приятно когда они приезжали через несколько лет в школу и рассказывали, что первый экзамен по информатике сдавали без проблем»
, — вспоминает Николай Дмитриевич.
Впоследствии Тарасюк стал едва ли не самым любимым учителем для житомирских школьников -он помогал реализоваться не только ученикам 17-й школы, а я другим желающим талантливым подросткам.
Уроки жизни
Все свои уроки Николай Дмитриевич совмещает с жизнью, рассказывая о практическом применении инструментов, которые дает детям.
«Я сразу говорю, где, как и на чем они могли бы с этим зарабатывать»
, — признается педагог.
Каждый урок — это кейс из маленькой IT-компании, которая каждый раз получает какой-то новый заказ. Например, девятиклассники сейчас разрабатывают стартапы. Учатся презентовать свои идеи для инвестора. А еще-он читает ученикам правила жизни выдающихся людей, в частности, Илона Маска, Белая Гейтса, Стива Джобса.
Фото-из личного архива
На уроках Тарасюка есть таблица эмоций — каждый ученик с помощью магнитика может выразить свое состояние. Это помогает и педагогу и самим детям находить подход друг к другу. Учитель может оценить эмоциональное состояние своих учеников перед уроком и после него. Такая форма общения дает возможность подбирать нужные слова, мотивирующие выражения и побуждения к работе. Кстати, самих персонажей на магнитах нарисовали ученики. А еще Николай курирует несколько социальных проектов, разработчиками которых являются его ученики.
«Вся техническая поддержка, разработка — это дети. Я только даю идею и магические копняки»
, — шутит «крейзи"-учитель.
Свои разработки он пока не патентовал, однако уже над этим задумывается.
Обучение в Instagram
Фото — из личного архива
Когда ударила пандемия и школы перешли на дистанционный формат обучения, оказалось, что ни ученики, ни учителя не готовы к новой реальности. Николай Дмитриевич взял ситуацию в свои руки и создал сайт на google, который помогал общаться учителям с учениками.
Однако такая система оказалась не очень эффективной: учителя давали задания, но мало кто их выполнял. Тогда Тарасюк решил заинтересовать молодежь иначе — через Instagram.
«У меня есть своя страница на Instagram, и многие ученики подписаны на меня. И я решил время от времени проводить эфиры там, потому что к урокам приобщались около 30% учеников», — рассказывает Николай.
Детям это понравилось, и Instagram стал основной площадкой для общения между учителем и учениками.
«Мы получали фидбек относительно нашего сайта, форматов обучения, и пытались это улучшать»
, — говорит Тарасюк.
Кроме того, «крейзи"-учитель регулярно записывает видеокурсы для своих учеников на YouTube, и в любое время готов помогать талантливым детям реализовать их замыслы.
Из школы в IT не хочет
Фото — из личного архива
У «крейзи"-учителя было множество как проектных, так и штатных предложений о работе в реальном секторе. Но о смене работы он пока даже не думает.
«Почему-то мне больше нравится работа в педагогике. И все проекты, которыми я сегодня занимаюсь, связаны с педагогической деятельностью»
, — признается Николай.
Сегодня, помимо преподавания в 17-й школе, он работает в частной дистанционной школе «Меридиан» разрабатывает мультимедийный контент для этого заведения.
«Для меня это авантюрный новый вызов»
, — говорит он.
Кроме этого, Николай ведет кружок по веб-разработке, стоп-моушену, кинематографу в научном лицее при Университете «Житомирская политехника».
«Я вместе со своими студентами тоже учусь. В университет я пошел именно для того, чтобы иметь доступ к лаборатории, развиваться, экспериментировать», — говорит он.
Сейчас мужчина имеет должность старшего преподавателя кафедры инженерии и программирования государственного университета «Житомирская политехника».
Этим летом «крейзи"-учитель также работал ментором Code Club Украина на волонтерских началах во всеукраинской сети бесплатных клубов кодирования для детей и подростков 8-17 лет.
«Меня приглашали продолжать сотрудничество, но я со своей загруженностью не могу, кроме лета, предложить другое время»
, — говорит он.
Дети-победители
Фото — из личного архива
Работать в бизнесе Тарасюк не хочет, но с радостью демонстрирует своим ученикам, как работают IT-компании. Кроме имитации работы в IT-компании, ученики Тарасюка хорошо знают, как работают реальные айтишники.
«Мы ходим на экскурсии в IT-компании. Как-то один из моих лучших учеников Паша Шкаев сказал, придя в житомирский офис Infopulse, что хочет у них работать, а потом он посетил столичный офис и захотел работать там. Сейчас имеет свой проект и выполняет заказ для клиента из США», — говорит Тарасюк.
За год с джуна парень стал мидлом и сейчас является советником своего учителя по новейшим IT-инструментам и технологиям.
Среди воспитанников «крейзи"-учителя — несколько десятков победителей всеукраинских конкурсов, олимпиад и не только. С 2017 по 2021 год его ученики привезли домой с международных соревнований 8 наград разного сорта.
Недавно один из воспитанников Тарасюка, а ныне студент университета Денис Пирогов завоевал серебряную медаль на мировом чемпионате Infomatrix.
«Я до сих пор не понимаю, почему не золото. На GitHub стоит самая высокая оценка — A+, то есть там идеальный код»
, — говорит Тарасюк.
Парень разработал виртуальный компьютер, который позволяет не перегружать систему и все железо, что есть в компьютере, а работать спокойно. Сейчас тандем в составе ученика и учителя работает над тем, чтобы минимизировать использование видеокарты и запускать на старых компьютерах что-то интересное.
«Мы хотим создать конкуренцию GeForce, Nvidia, чтобы им было не так комфортно»
, — шутя говорит учитель.
Денис прошел курсы от Linux, и мечтает с помощью своей разработки воспитывать новое поколение кодеров. Впереди у учителя с парнем — iTalent и Innovatika.
Среди школьных учеников Николая есть и такие, что уже с 10-го класса работали в IT-компаниях. В частности, Тарасюк вместе с десятиклассником еще в 2012 году разработал систему для дистанционного обучения. В то время, как школьники залипали во ВКонтакте, десятиклассник решил применить это для учебных целей. По словам Николая, уже в 10-м классе его ученик основал собственную IT-компанию, работал с американскими заказчиками.
«В то время он снял офис, нанял работников, полностью оплачивал аренду. Чистыми парень зарабатывал $1500 в месяц»
, — говорит Николай Дмитриевич.
Свой бизнес парень продолжал до окончания школы, но пока связей с учителем он не поддерживает.
Житомирский школьник Артур Василенко, который учится у Тарасюка, с удовольствием занимается фронтендом и проходит стажировку в IT-компании, говорит Тарасюк.
А ученица Николая Дмитриевича Лиза Малиновская выиграла третье место на мировом первенстве по UX дизайну, занимает призовые места в конкурсах по компьютерной графике в украинских и международных конкурсах. Сейчас девушка готовится к вступлению за границу.
Еще один ученик «крейзи"-учителя получил золото на международном конкурсе с фильмом про буллинг. В основе фильма — реальные события из жизни сирийца в Житомире.
«Также хочется сказать и о Светлане Новицкой, которая получила золотую награду в международном финале с концептом комикса, посвященному Житомирским спортсменам-международникам, сборникам. Задумка направлена на привлечение молодежи к занятиям спортом и популяризации олимпийских видов спорта», — говорит Тарасюк.
Еще один воспитанник Николая представил нейронную сеть по распознаванию электронных подписей в Абу-Даби и по сумме международных побед, участия в различных конкурсах и конференциях получил возможность учиться в США по грантовой программе.
Не отстают от старших и младшие. Например, восьмиклассники, которых учит Тарасюк, запустили в школе сетевую game-лигу, и теперь соревнуются в собственном турнире. Хотя это был первый опыт, но 20 команд собрать удалось очень быстро. Теперь дети ставят своей целью развивать собственную игровую лигу по всем школам.
Фото-из личного архива
Перечислять раскрытые Николаем Дмитриевичем таланты можно бесконечно. В этом году Тарасюк выпустит своего последнего ученика, разрабатывающего сайты. Сейчас, говорит учитель, интересы детей немного изменились, и они активно учатся снимать и монтировать видеоконтент, учатся компьютерной графике.
«Мы снимаем рекламу, генерируем множество креативных идей»
, — говорит он.
Не только информатика
В активе Тарасюка еще и несколько социальных проектов. В частности, он является инициатором и разработчиком программы для обучения детей с синдромом Дауна. Сейчас Николай консультирует уже шесть регионов, которые внедряют у себя эту систему.
Тарасюк рассказывает, что техническая реализация проекта полностью лежит на его учениках.
«Я не могу выполнять проекты за детей, потому что моя основная задача — развивать их»
, — говорит учитель.
Сейчас мужчина размышляет о том, чтобы создать собственную школу по подготовке кадров для работы в IT, если будут заказчики. «Сейчас мои ученики бросают учебу в университете, рассказывая, что их там не учат работать в отрасли IT, говорят, что в школе они знали больше», — резюмирует он.
Текст: Марія Бровінська