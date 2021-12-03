Имея тяжелую форму ДЦП, стал чемпионом мира по шашкам: история успеха Александра Гонгальского

Житомирянин Александр Гонгальский является мастером спорта Украины международного класса. На чемпионате мира по шашкам-100 завоевал две серебряные награды: в классических шашках и в соревнованиях блиц. В его арсенале – десятки кубков и медалей из разных уголков Украины и мира.
Имея врожденную тяжелую форму ДЦП, он сумел достичь того, о чем многие только мечтают. В Международный день людей с инвалидностью говорим со спортсменом, который ежедневно доказывает миру и себе: инвалидность не является преградой для достижений, – пишет прессслужба городского совета
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Как все начиналось
Александр научился ходить в семилетнем возрасте, и это было большим счастьем для мальчика, которого 6 лет лечили в Германии. Сюда семья военных из Новограда-Волынского переехала в поисках реабилитационных возможностей для лечения сына, которому был месяц от роду.
«Меня тут научили самостоятельности, застегивать пуговицы, есть... Когда мне было 5 лет отец заболел раком, и мы вернулись в Новоград, где папа умер. Потом мама лечила меня в санатории “Хаджибей” в Одессе», – вспоминает Александр.
Реабилитация дала результаты: семилетний мальчик начал ходить, но часто падал и получал травмы. Мама боялась за сына, но остановить не могла: слишком сильным было детское желание двигаться и познавать мир. Говорит, в детском возрасте, он столкнулся и с жестокостью и обидой, и об этом говорит неохотно.
Интерес к шашкам появился у мальчика в 11-летнем возрасте, и этим Александр обязан меньшему брату Максиму. Дома тогда даже шашек не было, и 8-летний братик нашел выход: из игральных карт сделал доску, а шашками служили кораблики из настольной игры «Морской бой». Брат показал, как должны передвигаться «шашки» и рассказал о правилах игры. Эти детские моменты сегодняшний чемпион мира вспоминает с особым трепетом.
«Я понял, что должен двигаться дальше...»
«Шашки я таки достал. Сидел с ними на лавочке или на бордюре под подъездом и просил прохожих сыграть со мной. Пытался всех обыграть. Если же не выигрывал, то играли до тех пор, пока мой результат не был победным»
, – вспоминает Александр.
Позже эта жажда победы даст впечатляющие результаты…
13-летний мальчик тогда понял: он должен двигаться дальше. Александр ежедневно караулил у соседнего подъезда, когда узнал, что там проживает тренер по шашкам.
«Я очень хотел сыграть с ним. И что ж... он обыграл меня, хотя я думал, что играю хорошо, – улыбается. – После этого тренер попросил мою маму водить меня на кружок в школу. Мама же постоянно сомневалась, нужно ли это мне. Но я ее уговорил. Так Виктор Ишков стал моим первым тренером».
Октябрь 1997 года. Александр четко запомнил день, когда начал посещать кружок по шашкам, а через три месяца обучения он удивит всех, когда возьмет первенство на школьных соревнованиях.
«Хорошо помню свою первую победу, потому что тогда обыграл парня, который 9 лет занимался и имел первый разряд по шашкам. Тогда поверить в это даже тренер не мог!»
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Потом – городские чемпионаты, областные, всеукраинские…
Спортсмен мирового уровня
О своих чувствах от побед говорит так: «когда побеждаю, сдержать себя не могу из-за эмоциональности. Это было всегда: и тогда, во время моих первых школьных соревнований, и сейчас, когда выхожу на мировую арену».
А как-то из-за своей эмоциональной радости Александру даже извиняться пришлось у сильнейшего соперника на всеукраинских соревнованиях в Луцке.
В 2019 году в Турции Александр соревновался со спортсменами, которые инвалидности не имеют: «Мне помогли попасть на этот чемпионат Инваспорт и городской совет. Один проигрыш и все ничьи. Это достойный уровень»
, – говорит о своем результате.
В этом же году он впервые стал чемпионом Украины на соревнованиях в Луцке.
В этом году на мировом чемпионате по шашкам 64 среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Болгарии, Александр получил первое место. Ему присвоили звание «Мастер спорта Украины международного класса (гройсмейстер Украины)». А недавно, в конце ноября, он вернулся из Турции С тоже важными победами. На чемпионате мира по шашкам-100 в Анталии Александр завоевал две серебряные награды – в классических шашках, где соревновались люди с поражением опорно-двигательного аппарата, и в соревнованиях блиц среди всех людей с инвалидностью, а также первое место в командном зачете.
Александр показывает свои последние награды. Говорит, пришлось изрядно постараться, особенно в Турции.
«На соревнованиях по быстрым шашкам среди всех людей с инвалидностью играли 14 мастеров спорта из разных стран. В Болгарии во время классической игры тоже было непросто. Боялся упустить момент, когда была последняя игра с поляком. Я же тогда понимал, что первое место может быть моим. Не ошибиться – это очень важно, особенно когда остается мало времени».
Два призовых места на чемпионате мира равны нормативу на наивысшее спортивное звание – «Заслуженного мастера спорта». Александр его уже составил успешно.
«У меня не было бы дома семь десятков книг о шашках...»
Это на первый взгляд кажется, что шашки – игра простая.
«Если бы было все просто, я не имел бы дома более семи десятков книг о шашках», – утверждает Александр. – Каждый ход должен быть продуманным. Шашки – это особый мир, где есть комбинация, дебюты, тактика, стратегия. А когда за доской два сильных игрока, игра может длиться более 5 часов. Каждый ход надо продумать на 5 или 10 ходов вперед. И очень важно не ошибиться».
Чтобы быть сильнейшим в шашках, спортсмен постоянно тренируется.
Везде на соревнованиях рядом жена Татьяна. Она ведет запись партий, поддерживает, когда Александр нервничает, хотя и сама переживает не меньше.
«Мы до последнего не могли поверить, что имеем жилье»
Они познакомились в 2012 году в лагере на Житомирщине. Общение в лагере сблизило их, затем продолжилось через Интернет. А через два месяца после знакомства Александр попросил Татьяну сопровождать его на соревнования в Евпаторию. Не отказала. Там он увидел, как она заботится о нем и понимает. В 2013 году они поженились... Татьяна говорит: поразила сила характера и целеустремленность Александра.
«Он, когда что-то задумает, не размышляет долго: сразу реализовывать начинает»
, – говорит о своем муже, называя его «лучшим другом и родной душой».
Несколько лет супруги проживали в Житомире в съемной квартире, и вот уже пятый год, как имеют собственную квартиру. За это счастье, в которое долго поверить не могли, благодарят мэра.
«Я рассказал Сергею Сухомлину о своей ситуации с жильем. Он пошел навстречу, и мы получили квартиру. Мы с женой до последнего поверить не могли, что такое возможно».
«Всю жизнь стремлюсь помогать людям...»
Александр говорит, всю жизнь стремится помогать людям. Поэтому и выбор профессии был неслучайным: он учился на социального работника в одном из житомирских вузов. В Новограде-Волынском возглавлял благотворительный фонд, который занимался людьми с инвалидностью. Вспоминает, здесь реабилитационный центр для детей с инвалидностью в свое время не имел автомобиля.
«Я очень хотел, чтобы у детей был спецавтомобиль. Выступил на ТВ и сказал: если жители города скинутся всего по 10 грн, то детки с инвалидностью его будут иметь».
Три месяца Александр, передвигаясь на колесном кресле, собирал в городе средства.
«Я насобирал тогда 13 тысяч. Городская власть обратила на это внимание и помогла приобрести авто для детей»
.
После окончания университета он был депутатом Королевского районного совета в Житомире. А во время последних выборов в Верховую Раду баллотировался в народные депутаты ... Цель одна – помогать людям.
«Благодарю судьбу за то, что живу»
Сегодня 38-летний чемпион мира хорошо понимает: его спортивные достижения были бы невозможны без веры в себя, неуемного желания жить и побеждать, да еще без людей, которые в него проверили.
«Спасибо судьбе за то, что живу. Для меня победы в спорте – это прежде всего победы над собой, это опыт и знания»
, – говорит Александр.
Фото: ЖГС