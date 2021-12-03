Имея тяжелую форму ДЦП, стал чемпионом мира по шашкам: история успеха Александра Гонгальского

Как все начиналось

«Меня тут научили самостоятельности, застегивать пуговицы, есть... Когда мне было 5 лет отец заболел раком, и мы вернулись в Новоград, где папа умер. Потом мама лечила меня в санатории “Хаджибей” в Одессе», – вспоминает Александр.

«Я понял, что должен двигаться дальше...»

«Я очень хотел сыграть с ним. И что ж... он обыграл меня, хотя я думал, что играю хорошо, – улыбается. – После этого тренер попросил мою маму водить меня на кружок в школу. Мама же постоянно сомневалась, нужно ли это мне. Но я ее уговорил. Так Виктор Ишков стал моим первым тренером».

Спортсмен мирового уровня

«На соревнованиях по быстрым шашкам среди всех людей с инвалидностью играли 14 мастеров спорта из разных стран. В Болгарии во время классической игры тоже было непросто. Боялся упустить момент, когда была последняя игра с поляком. Я же тогда понимал, что первое место может быть моим. Не ошибиться – это очень важно, особенно когда остается мало времени».

«У меня не было бы дома семь десятков книг о шашках...»

«Если бы было все просто, я не имел бы дома более семи десятков книг о шашках», – утверждает Александр. – Каждый ход должен быть продуманным. Шашки – это особый мир, где есть комбинация, дебюты, тактика, стратегия. А когда за доской два сильных игрока, игра может длиться более 5 часов. Каждый ход надо продумать на 5 или 10 ходов вперед. И очень важно не ошибиться».

«Мы до последнего не могли поверить, что имеем жилье»

«Я рассказал Сергею Сухомлину о своей ситуации с жильем. Он пошел навстречу, и мы получили квартиру. Мы с женой до последнего поверить не могли, что такое возможно».

«Всю жизнь стремлюсь помогать людям...»

«Я очень хотел, чтобы у детей был спецавтомобиль. Выступил на ТВ и сказал: если жители города скинутся всего по 10 грн, то детки с инвалидностью его будут иметь».

«Благодарю судьбу за то, что живу»

Фото: ЖГС