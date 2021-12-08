Со школы на Житомирщине правоохранители эвакуировали 800 человек: искали взрывчатку

8 декабря на электронную почту одной из общеобразовательных школ города Малин поступило письмо о заминировании помещения. Сразу после получения тревожной информации к общеобразовательному учреждению выехали правоохранители и экстренные службы.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции
в Житомирской области.
Учебный процесс в учебном заведении пришлось прекратить. Из здания были эвакуированы около 800 учеников и работников.
"Специалисты взрывотехнической службы, применяя служебную собаку и специальные технические средства, провели тщательный осмотр помещений школы и окружающей территории", - говорится в сообщении.
По его результатам никаких взрывных устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу для людей, не обнаружено.
"Информация о происшествии должным образом зарегистрирована. Продолжаются меры по установлению личности автора ложного сообщения"
, - добавили в полиции.