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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 8 » 17:55:49

Со школы на Житомирщине правоохранители эвакуировали 800 человек: искали взрывчатку

Вчера, 17:55:49 499 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Со школы на Житомирщине правоохранители эвакуировали 800 человек: искали взрывчатку

 8 декабря на электронную почту одной из общеобразовательных школ города Малин поступило письмо о заминировании помещения. Сразу после получения тревожной информации к общеобразовательному учреждению выехали правоохранители и экстренные службы.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Учебный процесс в учебном заведении пришлось прекратить. Из здания были эвакуированы около 800 учеников и работников.
 

"Специалисты взрывотехнической службы, применяя служебную собаку и специальные технические средства, провели тщательный осмотр помещений школы и окружающей территории", - говорится в сообщении.


По его результатам никаких взрывных устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу для людей, не обнаружено.

"Информация о происшествии должным образом зарегистрирована. Продолжаются меры по установлению личности автора ложного сообщения", - добавили в полиции.
Тэги: эвакуация, заминирование, школа
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