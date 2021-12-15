Под Житомиром грузовик сбил пешехода: его госпитализировали в больницу

Вечером 14 декабря на 3 км автодороги Житомир – Сквира в с. Станишовка произошло дорожно-транспортное происшествие: под колесами грузовика оказался мужчина.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, около 22:00 водитель автомобиля Renault, 45-летний житель г. Хмельницкого, двигаясь по автодороге, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу", – говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную больницу. Пострадавший – 46-летний житель Житомира,
В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины.