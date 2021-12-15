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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 15 » 12:27:23

Под Житомиром грузовик сбил пешехода: его госпитализировали в больницу

Вчера, 12:27:23 682 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром грузовик сбил пешехода: его госпитализировали в больницу

 Вечером 14 декабря на 3 км автодороги Житомир – Сквира в с. Станишовка произошло дорожно-транспортное происшествие: под колесами грузовика оказался мужчина.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 22:00 водитель автомобиля Renault, 45-летний житель г. Хмельницкого, двигаясь по автодороге, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу",  – говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную больницу. Пострадавший – 46-летний житель Житомира,

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, Станишовка
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