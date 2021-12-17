«Житомиртеплокоммунэнерго» погасят 100 млн грн долга перед «Нафтогазом»

«248 миллионов – это общая сумма разницы в цене за потребленный природный газ с 2018 года КП «Житомиртеплокоммунэнерго». Сейчас Кабинет Министров принял решение о списании только 100 миллионов. Это долг и штрафы "Теплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз" Украины за потребленный природный газ», – говорит городской голова Сергей Сухомлин.