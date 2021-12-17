«Житомиртеплокоммунэнерго» погасят 100 млн грн долга перед «Нафтогазом»

Депутаты Житомирского горсовета проголосовали за включение в программу и местный бюджет принятия государственной субвенции почти в 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба городского совета
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Средства используют на погашение задолженности КП «Житомиртеплокоммунэнерго» за потребленный природный газ. Общая задолженность коммунального предприятия составляет 248 млн гривен.
«Я лично работал в составе группы Ассоциации городов Украины. Мы пытались разработать с Кабмином новую методику списания долгов предприятий тепловой энергетики. Такую методику на прошлой неделе Кабмин проголосовал. Пока она не подписана, продолжаются сложные переговоры с МВФ. И у нас есть риск, что если мы до конца года не спишем хотя бы первую сумму: 100 миллионов гривен, мы можем потерять и их»
«248 миллионов – это общая сумма разницы в цене за потребленный природный газ с 2018 года КП «Житомиртеплокоммунэнерго». Сейчас Кабинет Министров принял решение о списании только 100 миллионов. Это долг и штрафы "Теплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз" Украины за потребленный природный газ», – говорит городской голова Сергей Сухомлин.
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