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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 17 » 12:25:52

«Житомиртеплокоммунэнерго» погасят 100 млн грн долга перед «Нафтогазом»

Вчера, 12:25:52 493 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Житомиртеплокоммунэнерго» погасят 100 млн грн долга перед «Нафтогазом»

 Депутаты Житомирского горсовета проголосовали за включение в программу и местный бюджет принятия государственной субвенции почти в 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Средства используют на погашение задолженности КП «Житомиртеплокоммунэнерго» за потребленный природный газ. Общая задолженность коммунального предприятия составляет 248 млн гривен.
 

«248 миллионов – это общая сумма разницы в цене за потребленный природный газ с 2018 года КП «Житомиртеплокоммунэнерго». Сейчас Кабинет Министров принял решение о списании только 100 миллионов. Это долг и штрафы "Теплокоммунэнерго" перед НАК "Нафтогаз" Украины за потребленный природный газ», – говорит городской голова Сергей Сухомлин.


«Я лично работал в составе группы Ассоциации городов Украины. Мы пытались разработать с Кабмином новую методику списания долгов предприятий тепловой энергетики. Такую методику на прошлой неделе Кабмин проголосовал. Пока она не подписана, продолжаются сложные переговоры с МВФ. И у нас есть риск, что если мы до конца года не спишем хотя бы первую сумму: 100 миллионов гривен, мы можем потерять и их», – добавил городской голова.
Тэги: ЖТКЭ, Нафтогаз, долг
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Комментариев: 1
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 16:46:21, Вчера [Материал]

Так давайте за одно и людям погасите долги по комунальным услугам. А то это получается все для "свояков" Слабо сделать власть???
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