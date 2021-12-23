Фотосессия и автографы: фронтмен группы «Антитіла» встретился с воспитанниками житомирского лицея

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и гитарист Дмитрий Жолудь посетили в Житомире областной профессиональный лицей для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Об этом Тарас Тополя сообщил на своей Facebook-странице
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Музыканты для детей спели вживую, устроили Instagram-фотосессию и раздали автографы.
"Дети со всей области с разными физическими и социальными возможностями проживают здесь, учатся, получают прикладные профессии. По окончании могут начать самостоятельную жизнь и найти работу. Призываю коллег приобщаться к инициативе... Для артиста это один день из графика, а для таких деток - впечатления и воспоминания на всю жизнь. Праздничный период - отличный случай совершать хорошие поступки. Камон!"
– сказал Тарас Тополя.
Фото: facebook.com/taras.topolya