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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 23 » 15:34:48

Фотосессия и автографы: фронтмен группы «Антитіла» встретился с воспитанниками житомирского лицея

Сегодня, 15:34:53 223 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фотосессия и автографы: фронтмен группы «Антитіла» встретился с воспитанниками житомирского лицея

 Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и гитарист Дмитрий Жолудь посетили в Житомире областной профессиональный лицей для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом Тарас Тополя сообщил на своей Facebook-странице.

Музыканты для детей спели вживую, устроили Instagram-фотосессию и раздали автографы.

"Дети со всей области с разными физическими и социальными возможностями проживают здесь, учатся, получают прикладные профессии. По окончании могут начать самостоятельную жизнь и найти работу. Призываю коллег приобщаться к инициативе... Для артиста это один день из графика, а для таких деток - впечатления и воспоминания на всю жизнь. Праздничный период - отличный случай совершать хорошие поступки. Камон!" – сказал Тарас Тополя.

Фото: facebook.com/taras.topolya
Тэги: Антитіла, дети, Тарас Тополя, Житомир
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