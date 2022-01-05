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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 5 » 17:02:34

В Житомире на проспекте Мира обустраивают новый сквер: на работы потратят 3,4 млн грн

Вчера, 17:02:34 2292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на проспекте Мира обустраивают новый сквер: на работы потратят 3,4 млн грн

 В Житомиру вблизи многоквартирного дома на проспекте Мира, 9 начали обустраивать новый сквер. Общая стоимость проекта реконструкции сквера составляет 3 миллиона 400 тысяч гривен, передает "Суспільне".
 

"Сейчас там подводят коммуникации, закладывают сети под освещение, устанавливают систему автоматического полива – то, что можно делать в зимний период. Плитку будут класть, когда это будет позволять погода", – проинформировал руководитель городского управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.


Фото: Суспільне


Сейчас на месте будущего сквера растут деревья. Анатолий Магаз, который живет на Богунии 33 года, рассказал, что помнит, как жители окрестных домов закладывали зеленую зону.
 

"Сначала жители сами сажали эти деревья, которые за 33 года выросли в лес. Необустроен был. Мы хотели, чтобы сделали сквер, потому что боялись, что здесь будет стоянка для автомобилей. Ведь здесь есть рынок – один, второй, – а еще продовольственный магазин, появились торговые точки. Там негде ставить автомобили", – говорит Анатолий Магаз.


По плану объект должны сдать в апреле 2022 года, но из-за погодных условий работы могут затянуться до начала лета.
 
 

"Мы начали реконструкцию в зимний период, поэтому все зависит от погодных условий. Если погода будет позволять – работы будут проводиться, если будут минусовые температуры – работы, конечно же, приостановят. Поэтому сроки будут удлинены. Надеемся, что к началу лета работы будут завершены", – сказал Вячеслав Глазунов.


Напомним, за 800 тысяч гривен в Житомире отремонтировали сквер на перекрестке улиц Грушевского – Князей Острожских.
Тэги: сквер, Житомир
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