В Житомире на проспекте Мира обустраивают новый сквер: на работы потратят 3,4 млн грн

"Сейчас там подводят коммуникации, закладывают сети под освещение, устанавливают систему автоматического полива – то, что можно делать в зимний период. Плитку будут класть, когда это будет позволять погода", – проинформировал руководитель городского управления капитального строительства Вячеслав Глазунов.
"Сначала жители сами сажали эти деревья, которые за 33 года выросли в лес. Необустроен был. Мы хотели, чтобы сделали сквер, потому что боялись, что здесь будет стоянка для автомобилей. Ведь здесь есть рынок – один, второй, – а еще продовольственный магазин, появились торговые точки. Там негде ставить автомобили", – говорит Анатолий Магаз.
"Мы начали реконструкцию в зимний период, поэтому все зависит от погодных условий. Если погода будет позволять – работы будут проводиться, если будут минусовые температуры – работы, конечно же, приостановят. Поэтому сроки будут удлинены. Надеемся, что к началу лета работы будут завершены", – сказал Вячеслав Глазунов.