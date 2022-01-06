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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 6 » 10:47:44

Смертельное ДТП в Житомирской области: киевлянин на Toyota Prado сбил пешехода

Сегодня, 10:47:44 667 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП в Житомирской области: киевлянин на Toyota Prado сбил пешехода

 В Житомирской области внедорожник сбил мужчину, который шел по обочине дороги. Пешеход погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Броники Новоград-Волынского района. 

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Prado, 45-летний киевлянин, двигаясь по автодороге в направлении г. Ровно, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении", - говорится в сообщении.


В результате ДТП пешеход, 66-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается установление всех причин смертельной аварии.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
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Комментариев: 1
danza
1 Светлана (danza)   • 13:12:08, Сегодня [Материал]

На фото есть тротуар. Странно, что пешеход шел по обочине...
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