Смертельное ДТП в Житомирской области: киевлянин на Toyota Prado сбил пешехода

В Житомирской области внедорожник сбил мужчину, который шел по обочине дороги. Пешеход погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Броники Новоград-Волынского района.
Об этом сообщили
в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Prado, 45-летний киевлянин, двигаясь по автодороге в направлении г. Ровно, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход, 66-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается установление всех причин смертельной аварии.
Фото: полиция