Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Происшествия. Смертельное ДТП в Житомирской области: киевлянин на Toyota Prado сбил пешехода - 6 Января 2022