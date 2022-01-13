В Житомире из торговых центров эвакуируют посетителей: сообщили о заминировании

Полиция получила сообщение о заминировании в Житомире ТРЦ "Глобал" и ТЦ "Житний". Сейчас в торговых центрах по ул. Киевской и на Житнем рынке работают соответствующие подразделения полиции и экстренные службы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Сообщение о заминировании торговых центров в г. Житомире поступило 13 января около 10:15. Полицейские следственно-оперативной группы Житомирского райуправления на месте происшествия фиксируют все обстоятельства. Также работают и другие подразделения полиции и соответствующие структуры", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей торгово-развлекательных центров и ограничили доступ к потенциально опасной территории.
Специалисты взрывотехнической службы начали тщательное обследование ТЦ.