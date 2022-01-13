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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 13 » 10:39:30

В Житомире из торговых центров эвакуируют посетителей: сообщили о заминировании

Вчера, 10:39:30 946 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из торговых центров эвакуируют посетителей: сообщили о заминировании

 Полиция получила сообщение о заминировании в Житомире ТРЦ "Глобал" и ТЦ "Житний". Сейчас в торговых центрах по ул. Киевской и на Житнем рынке работают соответствующие подразделения полиции и экстренные службы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Сообщение о заминировании торговых центров в г. Житомире поступило 13 января около 10:15. Полицейские следственно-оперативной группы Житомирского райуправления на месте происшествия фиксируют все обстоятельства. Также работают и другие подразделения полиции и соответствующие структуры", - говорится в сообщении.


Правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей торгово-развлекательных центров и ограничили доступ к потенциально опасной территории.

Специалисты взрывотехнической службы начали тщательное обследование ТЦ.
Тэги: заминирование, ТЦ, Житомир
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:11:25, Вчера [Материал]

Вы убытки делаете не Кличку, а бизнесу которые там арендуют. Это они там нервничают пересчитывают своё золото , шубы . Он же им не уменшает аренду.
kozyberda79
2 Наталия (kozyberda79)   • 12:43:54, Вчера [Материал]

Это вошло в привычку этому уб.....ку, это типо сегодняшнее развлечение наших малолеток.
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