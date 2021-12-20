В Житомире снова «заминировали» торговые центры: работников и посетителей эвакуировали

Утром 20 декабря в полицию в очередной раз поступило электронное сообщение о заминировании ТЦ "Житний" и ТРЦ "Глобал". На места происшествия сразу выехали правоохранители и спасатели.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП Житомирской области, из торговых центров эвакуировали около 700 человек и ограничили доступ к потенциально опасной территории.
После эвакуации специалисты взрывотехнической службы начали тщательно обследовать постройки. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
"По состоянию на 10:00 было завершено обследование ТЦ по ул. Житний рынок. Около 10:30 было завершено обследование ТРЦ по ул. Киевской. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было"
, - сообщили в полиции.
Полицейские работают над установкой автора электронного сообщения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 2 до 6 лет.