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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 20 » 12:25:52

В Житомире снова «заминировали» торговые центры: работников и посетителей эвакуировали

Вчера, 12:25:52 846 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире снова «заминировали» торговые центры: работников и посетителей эвакуировали

 Утром 20 декабря в полицию в очередной раз поступило электронное сообщение о заминировании ТЦ "Житний" и ТРЦ "Глобал". На места происшествия сразу выехали правоохранители и спасатели.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУНП Житомирской области, из торговых центров эвакуировали около 700 человек и ограничили доступ к потенциально опасной территории.

После эвакуации специалисты взрывотехнической службы начали тщательно обследовать постройки. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"По состоянию на 10:00 было завершено обследование ТЦ по ул. Житний рынок. Около 10:30 было завершено обследование ТРЦ по ул. Киевской. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Полицейские работают над установкой автора электронного сообщения. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 2 до 6 лет.
Тэги: заминирование, ТЦ, Житомир
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