«Автомагистраль» за 800 миллионов отремонтирует 36 км трассы в Житомирской области

Частное предприятие "Автомагистраль" проведет ремонт автотрассы Т-23-09 в Житомирской области. На днях Служба автомобильных дорог заключила соглашение с подрядчиком на выполнение услуг по текущему среднему ремонту
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Речь идет о 36-ти километровом участке от границы с Хмельницкой областью до города Чуднов.
"Основными видами работ являются: фрезерование существующего покрытия, земляные работы, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, устройство слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, устройство оцинкованного барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки"
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За ремонт автодороги ЧП "Автомагистраль" получит 808,5 млн гривен.
Подрядчик должен отремонтировать дорогу до конца 2023 года.