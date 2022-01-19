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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 19 » 15:52:20

«Автомагистраль» за 800 миллионов отремонтирует 36 км трассы в Житомирской области

Сегодня, 15:52:20 345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Автомагистраль» за 800 миллионов отремонтирует 36 км трассы в Житомирской области

 Частное предприятие "Автомагистраль" проведет ремонт автотрассы Т-23-09 в Житомирской области. На днях Служба автомобильных дорог заключила соглашение с подрядчиком на выполнение услуг по текущему среднему ремонту.

Речь идет о 36-ти километровом участке от границы с Хмельницкой областью до города Чуднов.



"Основными видами работ являются: фрезерование существующего покрытия, земляные работы, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, устройство слоев покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, устройство оцинкованного барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки", - информирует САД.

За ремонт автодороги ЧП "Автомагистраль" получит 808,5 млн гривен. 

Подрядчик должен отремонтировать дорогу до конца 2023 года.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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