Под Житомиром автомобиль слетел в кювет: водитель не выжил. ФОТО

В пригороде Житомира автомобиль слетел в кювет. От полученных травм водитель погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января в с. Олиевка.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Около 19:00 в отдел полиции №1 Житомирского РУП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим, которое произошло на 131 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский", – говорится в сообщении.
Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель, 30-летний житель пгт Черняхова, погиб.
"Все обстоятельства и причины, приведшие к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства"
, – добавили в полиции.