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Под Житомиром автомобиль слетел в кювет: водитель не выжил. ФОТО

Сегодня, 13:46:59 309 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром автомобиль слетел в кювет: водитель не выжил. ФОТО

 В пригороде Житомира автомобиль слетел в кювет. От полученных травм водитель погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января в с. Олиевка.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Около 19:00 в отдел полиции №1 Житомирского РУП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим, которое произошло на 131 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский", – говорится в сообщении.


Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
 
Фото: полиция


В результате ДТП водитель, 30-летний житель пгт Черняхова, погиб.

"Все обстоятельства и причины, приведшие к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства", – добавили в полиции.
Тэги: дтп, Житомирский район
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