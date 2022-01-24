В Telegram и Viber появился чат-бот программы «Доступные лекарства»: что он умеет

В популярных мессенджерах запустили новый чат-бот "Спитай Гриця". Он станет полезным пациентам, получающим препараты для лечения по программе "Доступные лекарства".
С помощью чат-бота можно:
- узнать, какие препараты подпадают под государственную программу;
- узнать, для кого доступна программа и тому подобное;
- организовать домашнюю аптечку - бот будет напоминать о сроке давности, компонентах и тому подобном.
Также чат-бот поможет узнать, в какой ближайшей аптеке можно получить лекарство по программе.
Чат-бот работает на платформах Viber и Telegram (@SpytaiGrytsia_bot).
Напомним, "Доступные лекарства" - это программа возмещения стоимости лекарственных средств.
В 2021 году программа была расширена и сейчас ею охвачены 354 препарата для лечения:
- сердечно-сосудистых болезней;
- профилактики инфарктов и инсультов;
- бронхиальной астмы;
- сахарного диабета II типа;
- несахарного диабета;
- расстройств психики и поведения, эпилепсии.