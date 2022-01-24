Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 24 Января 2022    18:23:55
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 24 » 11:37:55

В Telegram и Viber появился чат-бот программы «Доступные лекарства»: что он умеет

Сегодня, 11:37:18 516 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Telegram и Viber появился чат-бот программы «Доступные лекарства»: что он умеет

 В популярных мессенджерах запустили новый чат-бот "Спитай Гриця". Он станет полезным пациентам, получающим препараты для лечения по программе "Доступные лекарства".

С помощью чат-бота можно:
 
  • узнать, какие препараты подпадают под государственную программу;
  • узнать, для кого доступна программа и тому подобное;
  • организовать домашнюю аптечку - бот будет напоминать о сроке давности, компонентах и тому подобном.

Также чат-бот поможет узнать, в какой ближайшей аптеке можно получить лекарство по программе.
 

Чат-бот работает на платформах Viber и Telegram (@SpytaiGrytsia_bot).

 


Напомним, "Доступные лекарства" - это программа возмещения стоимости лекарственных средств.

В 2021 году программа была расширена и сейчас ею охвачены 354 препарата для лечения:
 
  • сердечно-сосудистых болезней;
  • профилактики инфарктов и инсультов;
  • бронхиальной астмы;
  • сахарного диабета II типа;
  • несахарного диабета;
  • расстройств психики и поведения, эпилепсии.
Тэги: чат-бот, доступные лекарства
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus