Украинцы больше всего доверяют армии, меньше всего – российским СМИ

Наибольшим доверием в украинском обществе пользуется армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и церковь. Об этом говорится в результатах социологического опроса
Киевского международного института социологии (КМИС).
Армии доверяют в целом 72% украинцев. По сравнению с декабрем 2020 года, доля тех, кто доверяет Вооруженным Силам, выросла на 6%.
Социологи отмечают, что при этом прослеживаются заметные региональные различия – с Запада на Восток снижается доля тех, кто доверяет армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке).
КМИС подчеркивает, что по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах прослеживается тенденция к росту доверия к армии.
Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%), а церкви доверяют 51%.
Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ.