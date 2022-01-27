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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 27 » 09:16:00

Украинцы больше всего доверяют армии, меньше всего – российским СМИ

Сегодня, 09:16:00 462 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы больше всего доверяют армии, меньше всего – российским СМИ

 Наибольшим доверием в украинском обществе пользуется армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и церковь. Об этом говорится в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Армии доверяют в целом 72% украинцев. По сравнению с декабрем 2020 года, доля тех, кто доверяет Вооруженным Силам, выросла на 6%.

Социологи отмечают, что при этом прослеживаются заметные региональные различия – с Запада на Восток снижается доля тех, кто доверяет армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке).

КМИС подчеркивает, что по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах прослеживается тенденция к росту доверия к армии.

Также большинство респондентов доверяют волонтерам (68%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%), а церкви доверяют 51%.

Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ.

Тэги: армия, Украинцы, Социология
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