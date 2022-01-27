В Житомире разыскивают 18-летнюю студентку: вышла из общежития и исчезла

"Женщина рассказала, что дочь учится на втором курсе в одном из заведений г. Житомира. Девушка проживает в общежитии и, по словам матери, 21 января около 14:00 вышла из него и больше не возвращалась. Сейчас женщине о месте нахождения дочери ничего не известно", - говорится в сообщении полиции.