В Житомире разыскивают 18-летнюю студентку: вышла из общежития и исчезла

Полиция разыскивает безвестно пропавшую 18-летнюю Марину Иванову. Известно, что девушка учится в Житомире и живет в одном из общежитий. 21 января она вышла из него и не вернулась.
Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать, жительница г. Чуднова.
Приметы Марины
"Женщина рассказала, что дочь учится на втором курсе в одном из заведений г. Житомира. Девушка проживает в общежитии и, по словам матери, 21 января около 14:00 вышла из него и больше не возвращалась. Сейчас женщине о месте нахождения дочери ничего не известно", - говорится в сообщении полиции.
: на вид 18 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы черные.
Был одета в куртку синего цвета, синие джинсы и ботинки коричневого цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Марины Ивановой, сообщите по телефонам: (097) 720-83-28 или 102, или обратитесь в ближайший отдел полиции"
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