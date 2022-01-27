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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 27 » 16:44:24

В Житомире разыскивают 18-летнюю студентку: вышла из общежития и исчезла

Сегодня, 16:44:24 268 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разыскивают 18-летнюю студентку: вышла из общежития и исчезла

 Полиция разыскивает безвестно пропавшую 18-летнюю Марину Иванову. Известно, что девушка учится в Житомире и живет в одном из общежитий. 21 января она вышла из него и не вернулась.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать, жительница г. Чуднова.
 

"Женщина рассказала, что дочь учится на втором курсе в одном из заведений г. Житомира. Девушка проживает в общежитии и, по словам матери, 21 января около 14:00 вышла из него и больше не возвращалась. Сейчас женщине о месте нахождения дочери ничего не известно", - говорится в сообщении полиции.


Приметы Марины: на вид 18 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы черные.



Был одета в куртку синего цвета, синие джинсы и ботинки коричневого цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Марины Ивановой, сообщите по телефонам: (097) 720-83-28 или 102, или обратитесь в ближайший отдел полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: студентка, розыск, полиция
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