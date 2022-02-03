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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 3 » 14:22:53

Впечатляющие пейзажи зимнего Житомира: фоторепортаж

Сегодня, 14:22:36 822 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Впечатляющие пейзажи зимнего Житомира: фоторепортаж

 Житомирянин Александр Олищук с помощью квадрокоптера показал, как выглядят зимой привычные для жителей Житомира места с необычного ракурса.

В объектив дрона попали житомирская плотина, реки Тетерев и Каменка, Замковая гора, Соборная площадь и несколько мостов.

Серия фото получила название "Зимние контрасты".
 

Плотина и уходящий до горизонта Тетерев

Склоны Тетерева



Устье реки Каменка

Пешеходный мост через Каменку

Самолет МиГ-15 в парке 30-летия Победы

"Ракушка"

Пешеходный мост через Тетерев

Чудновский мост

Соборная площадь

Река Каменка

Замковая гора

Фото Александра Олищука
Тэги: фоторепортаж, Житомир
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