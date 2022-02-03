УКР
|
РУС
Сегодня: Четверг, 03 Февраля 2022
19:49:49
запомнить
скрытый
|
Меню сайта
Новости
Форум
Блоги
Статьи
Авторы
Видео
Объявления
Сайты
Справочники
Горячие телефоны
Карта Житомира
Маршрутки
Такси
Кафе и рестораны
Гостиницы
Школы
Детские сады
Аптеки
Больницы
Житомир
Экономика
Криминал
Происшествия
Спорт
Культура
Общество
Власть
Политика
Армия
Украина
Главная
»
Новости
»
Житомир
»
Город
»
2022
»
Февраль
»
3
»
14:22:53
Впечатляющие пейзажи зимнего Житомира: фоторепортаж
Сегодня, 14:22:36
822
0
Читати українською мовою
Ошибка?
Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин Александр Олищук с помощью квадрокоптера показал, как выглядят зимой привычные для жителей Житомира места с необычного ракурса.
В объектив дрона попали житомирская плотина, реки Тетерев и Каменка, Замковая гора, Соборная площадь и несколько мостов.
Серия фото получила название "Зимние контрасты".
Плотина и уходящий до горизонта Тетерев
Склоны Тетерева
Устье реки Каменка
Пешеходный мост через Каменку
Самолет МиГ-15 в парке 30-летия Победы
"Ракушка"
Пешеходный мост через Тетерев
Чудновский мост
Соборная площадь
Река Каменка
Замковая гора
Фото Александра Олищука
Тэги:
фоторепортаж
,
Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо
Новости Житомира по теме:
Мотоклуб FreeBikers Zhitomir организовал слет байкеров. ФОТО
В Житомире выступили настоящие антисоциальные фрики ХЗВ. ФОТО
Страйкбол в Житомире: открытие сезона-2009. ФОТО
Первый блин комом. В Житомире состоялся открытый поэтический слэм. ФОТО
20 тысяч житомирян вышли на митинг к монументу Славы в Житомире. ФОТО
Центральные улицы Житомира затопило полметровым слоем воды. ФОТО
Центр Житомира превратился в в Зону отчуждения. ФОТО
В Житомире отметили День памяти милиционеров, погибших при исполнении. ФОТО
На площади Королёва в Житомире устанавливают экран, а на Соборной - сцену. ФОТО
Житомир отпраздновал 1125-летие. ФОТО
Житомир с высоты тысячи метров. ФОТО
Житомирские пенсионеры встретили Юлю. ФОТО
В Житомире милиция провела День открытых дверей. ФОТО
Зимнее субботнее утро в Житомире. ФОТОрепортаж
Житомир и Киев снова завалило снегом. ФОТОрепортаж
Останні новини Житомира