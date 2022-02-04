Полставки вместо полной зарплаты: в Житомире после жалоб медиков проверили Центр вертебрологии

"Ни один факт в коллективном обращении не подтвердился. Ни одного заявления, которые они якобы писали собственноручно, нет. Ни одного приказа о переводе любого человека, работающего в этом медицинском учреждении, нет. 14 января был начислен аванс, а 24 января, если не ошибаюсь, в полном объеме была полностью начислена (зарплата) по тех параметрах, которые определил Кабмин всем работникам. Так, (получили) повышенную, как определил Кабмин, – 20000 врачам и 13500 обслуживающему персоналу", – рассказал начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.