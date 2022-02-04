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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 4 » 10:07:13

Полставки вместо полной зарплаты: в Житомире после жалоб медиков проверили Центр вертебрологии

Сегодня, 10:07:13 256 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полставки вместо полной зарплаты: в Житомире после жалоб медиков проверили Центр вертебрологии

 В Житомире провели проверку в Областном медицинском центре вертебрологии и реабилитации. Работники центра присылали обращения в Минздрав о том, что руководство заставляет писать заявления о переходе на 0,5 ставки, а работать на полную.

О результатах проверки сообщил сайт Житомир.info.
 

"Ни один факт в коллективном обращении не подтвердился. Ни одного заявления, которые они якобы писали собственноручно, нет. Ни одного приказа о переводе любого человека, работающего в этом медицинском учреждении, нет. 14 января был начислен аванс, а 24 января, если не ошибаюсь, в полном объеме была полностью начислена (зарплата) по тех параметрах, которые определил Кабмин всем работникам. Так, (получили) повышенную, как определил Кабмин, – 20000 врачам и 13500 обслуживающему персоналу", – рассказал начальник Управления Гоструда в Житомирской области Сергей Сечин.


Специалисты управления пообщались с коллективом, среди которых и те, кто подписал обращение, но информацию о принудительных заявлениях никто не подтвердил.

"Наши инспекторы пообщались практически со всеми медиками, которые имели возможность, то есть выборочно из того перечня с 15 лицами. Никто не подтвердил написание заявлений, в том числе и те люди, которые якобы подписали коллективное обращение", – говорит Сергей Сечин.

Также в управлении отметили: сейчас в Житомирской области есть 19 учреждений, где врачей и медсестер перевели на 0,5 ставки.
 

Предыстория


Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении зарплаты медработникам. Врачам должны платить минимум 20 тыс. грн.

Для экономии средств медиков стали переводить на 0,5 ставки, при этом заставляя работать полный рабочий день.
Тэги: проверка, зарплата, медики
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