Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 04 Февраля 2022    19:22:41
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 4 » 17:12:40

Усик с победы дебютировал за житомирское «Полесье»

Сегодня, 17:12:40 414 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Усик с победы дебютировал за житомирское «Полесье»

 Футбольный клуб "Полесье" в дебютном матче турнира Winter Cup 2022 сыграл с ровенским ФК "Верес".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу житомирян. За "Полесье" забивали Шастал и Янаков.

На 77-й минуте матча за житомирское "Полесье" дебютировал Александр Усик. Он играл на позиции центрального нападающего и несколько раз обострил игру.



В следующем туре, 7 февраля, "Полесье" сыграет с "Черноморцем". Заключительный матч турнира запланирован на 9 февраля. Соперник - "Металлист" из Харькова.
 

Голы "Полесья" на 44 мин. трансляции и на 1 ч. 42 мин.

Тэги: Winter Cup, ФК Полесье, футбол, Усик
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus