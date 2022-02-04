Усик с победы дебютировал за житомирское «Полесье»

Футбольный клуб "Полесье" в дебютном матче турнира Winter Cup 2022 сыграл с ровенским ФК "Верес".
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу житомирян. За "Полесье" забивали Шастал и Янаков.
На 77-й минуте матча за житомирское "Полесье" дебютировал Александр Усик. Он играл на позиции центрального нападающего и несколько раз обострил игру.
В следующем туре, 7 февраля, "Полесье" сыграет с "Черноморцем". Заключительный матч турнира запланирован на 9 февраля. Соперник - "Металлист" из Харькова.
Голы "Полесья" на 44 мин. трансляции и на 1 ч. 42 мин.