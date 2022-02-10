Битва за кубок: завтра житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом»

11 февраля житомирское "Полесье" сыграет против харьковского "Металлиста" решающий матч на Winter Cup 2022.
Команды являются лидерами турнира и после двух туров имеют одинаковое количество очков. Победитель матча выиграет турнир Winter Cup, получит кубок и 10 тысяч долларов.
В этом футбольном сезоне "Полесье" уже играло с "Металлистом". Матч в Харькове завершился со счётом 1:1
.
Трансляция матча "Полесье" – "Металлист" состоится на телеканале "Футбол 1" и на канале "Первая лига
" в YouTube.
Также болельщики смогут посмотреть игру на большом экране на улице Михайловской. Начало в 19.00.