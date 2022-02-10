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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 10 » 15:58:56

Битва за кубок: завтра житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом»

Сегодня, 15:58:56 277 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Битва за кубок: завтра житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом»

 11 февраля житомирское "Полесье" сыграет против харьковского "Металлиста" решающий матч на Winter Cup 2022.

Команды являются лидерами турнира и после двух туров имеют одинаковое количество очков. Победитель матча выиграет турнир Winter Cup, получит кубок и 10 тысяч долларов.



В этом футбольном сезоне "Полесье" уже играло с "Металлистом". Матч в Харькове завершился со счётом 1:1.

Трансляция матча "Полесье" – "Металлист" состоится на телеканале "Футбол 1" и на канале "Первая лига" в YouTube.

Также болельщики смогут посмотреть игру на большом экране на улице Михайловской. Начало в 19.00.

Тэги: футбол, Winter Cup, ФК Полесье
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