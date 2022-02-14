ПриватБанк начал принимать «Вовину тысячу» для оплаты за коммуналку

Как сообщили в Привате, возможность оплаты коммуналки в кассах любого отделения банка для таких клиентов доступна с 14 февраля.

«При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами его не нужно», — отметили в финансовом учреждении.

Возможность оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение и веб-банк Приват24 станет доступна с 16 февраля.

Как оплачивать коммунальные услуги за средства єПідтримки онлайн?

Клиенту банка достаточно лишь:

обновить Приват24 до последней версии.

Далее нужно создать платеж за коммунальные услуги

выбрать карту єПідтримка для оплаты».

Также о возможности оплатить коммунальные услуги лицам от 60 лет за счет «Вовиной тысячи» с 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что срок, за который можно использовать средства за вакцинацию, увеличен до девяти месяцев.

По данным ПриватБанка, на сегодня украинцы оформили в ПриватБанке более 5,4 млн цифровых карточек єПідтримка для получения государственной помощи вакцинированным гражданам.