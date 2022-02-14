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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Февраль » 14 » 15:57:10

ПриватБанк начал принимать «Вовину тысячу» для оплаты за коммуналку

Вчера, 15:57:44 2812 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПриватБанк начал принимать «Вовину тысячу» для оплаты за коммуналку

 Клиенты ПриватБанка старше 60 лет могут оплачивать коммуналку с карточек єПідтримка в отделениях банка и приложении Приват24.
 
Как сообщили в Привате, возможность оплаты коммуналки в кассах любого отделения банка для таких клиентов доступна с 14 февраля.
«При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами его не нужно», — отметили в финансовом учреждении.
 
Возможность оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение и веб-банк Приват24 станет доступна с 16 февраля.

Как оплачивать коммунальные услуги за средства єПідтримки онлайн?

Клиенту банка достаточно лишь:

  • обновить Приват24 до последней версии.
  • Далее нужно создать платеж за коммунальные услуги
  • выбрать карту єПідтримка для оплаты».


По данным ПриватБанка, на сегодня украинцы оформили в ПриватБанке более 5,4 млн цифровых карточек єПідтримка для получения государственной помощи вакцинированным гражданам.
 
Также о возможности оплатить коммунальные услуги лицам от 60 лет за счет «Вовиной тысячи» с 14 февраля в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что срок, за который можно использовать средства за вакцинацию, увеличен до девяти месяцев.
Тэги: коммунальные платежи, Зеленский, ПриватБанк
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Комментариев: 1
RoSSRS
1 Roman (RoSSRS)   • 09:46:52, Сегодня [Материал]

Маніпулятивна реклама! Адмін, яка "Вовина", хіба це з його особистих накопичень? Це гроші платників податків, якими тимчасово розпоряджаються "мамкіни Ікономісти". Виправіть, будь ласка, текст!
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